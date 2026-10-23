Palermo, blitz dei Carabinieri a Borgo Nuovo: oltre 90 denunce

PALERMO (ITALPRESS) – Maxi operazione di controllo dei Carabinieri nel quartiere “Borgo Nuovo” a Palermo: l’intervento ha visto impegnati i militari della Compagnia San Lorenzo affiancati dai reparti speciali (NAS, NIL, Cacciatori, Cinofili e un elicottero) e ha portato alla denuncia di oltre 90 persone per vari reati.

Nel corso dei controlli, svolti insieme ai tecnici della rete elettrica, sono state denunciate 21 persone per furto di energia tramite allacci abusivi e ben 71 persone per occupazione abusiva di immobili e terreni. Durante le perquisizioni nelle abitazioni, un 58enne è stato denunciato perché sorpreso con marijuana, una carabina sequestrata e per aver creato un varco nel giardino di casa per sversare rifiuti in un’area pubblica.

In un esercizio commerciale, invece, un dipendente 31enne (già ai domiciliari con permesso di lavoro) è stato denunciato per aver esibito un documento falso privo di microchip.

Infine, gli ispettori del NIL e del NAS hanno sospeso un ristorante della zona in cui lavoravano 3 dipendenti in nero su 6, privo delle norme base sulla sicurezza e del documento di valutazione dei rischi: per il titolare sono scattate sanzioni e ammende per oltre 69 mila euro. Il bilancio complessivo conta 69 persone identificate, 60 veicoli controllati, 9 multe stradali e il sequestro di varie dosi di droga trovate negli spazi comuni dei palazzi.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).