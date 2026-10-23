Marsala, Ognissanti: gli orari di apertura del Cimitero comunale

In vista delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Marsala comunica gli orari di apertura del Cimitero comunale per consentire ai cittadini di organizzare le visite ai propri cari. Dal 26 al 30 ottobre, il camposanto sarà accessibile dalle ore 8 alle 18, orario continuato. Per le giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre, in occasione delle ricorrenze, l’apertura sarà invece prolungata: il Cimitero resterà accessibile dalle ore 7 alle 18, con orario continuato. Una rimodulazione degli orari pensata per agevolare l’afflusso dei visitatori nei giorni in cui tradizionalmente si registra una maggiore presenza di persone che si recano al cimitero per rendere omaggio ai propri defunti.