Valderice, Cgil: “Incrementate le ore per i lavoratori part-time del Comune”

Ben 70 ore e 30 minuti di lavoro integrativo per ciascuno dei diciassette lavoratori part -time, ex articolo 23, del Comune di Valderice. La Funzione pubblica Cgil di Trapani ha ottenuto l’incremento del monte ore per il personale stabilizzato con minore dotazione oraria.Ad annunciarlo è il segretario provinciale della Fp Cgil di Trapani Andrea Genna che esprime soddisfazione per un risultato che ridà dignità al personale.Il Comune di Valderice ha, infatti, disposto l’impegno finanziario autorizzando le prestazioni di lavoro supplementare per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto part-time. Il provvedimento sblocca complessivamente 21.690,54 euro destinati ad aumentare il monte ore lavorativo dei dipendenti,11 di categoria C2 e 6 di categoria B2, nel periodo compreso tra il 19 ottobre e il 31 dicembre 2026.

“È un risultato straordinario – dice il segretario provinciale della Fp Cgil Trapani, Andrea Genna – che premia la tenacia e l’impegno costante della nostra organizzazione sindacale e, in particolare, dei rappresentanti sindacali Ignazio Calvaruso e Michele Nolfo. Siamo riusciti a far valere il principio guida sancito dalla legge regionale, ovvero la destinazione prioritaria delle risorse vincolate per l’incremento orario del personale stabilizzato a orario ridotto. Questo intervento non solo restituisce dignità economica e lavorativa ai dipendenti e alle loro famiglie, ma assicura anche un potenziamento concreto dei servizi pubblici essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza”.

La Fp Cgil di Trapani annuncia che “l’azione sindacale non si ferma qui”. “Il nostro obiettivo prioritario – conclude Genna – rimane quello di vigilare sull’impiego dei fondi pluriennali previsti fino al 2028, affinché il percorso di valorizzazione e di ampliamento del tempo lavorativo per tutto il personale ex precario e part-time diventi strutturale e definitivo sia a Valderice che in tutti i Comuni della provincia di Trapani”.