“Competere nel nuovo scenario globale”, 27 ottobre il primo Forum Economico Moneta

ROMA (ITALPRESS) – Martedì 27 ottobre, nella Galleria del Cardinale Colonna di Palazzo Colonna, a Roma, si terrà la prima edizione del Forum Economico Moneta, dal titolo “Competere nel nuovo scenario globale”. L’iniziativa nasce come luogo di confronto tra imprenditori, grandi investitori e decisori politici nazionali ed europei, con l’obiettivo di analizzare le trasformazioni dello scenario internazionale e individuare strategie e progetti concreti per rafforzare il ruolo e la competitività dell’Europa.Alle ore 9.45 sono previsti i saluti del Direttore de il Giornale Tommaso Cerno e del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La conduzione dell’evento sarà affidata a Hoara Borselli, giornalista de il Giornale.Alle ore 10.00 si aprirà il panel “Nuovi equilibri globali”, con Gerard Baker, Editor-at-Large del The Wall Street Journal, e gli interventi dell’ex Presidente del Governo spagnolo Josè Marìa Aznar, di Keyu Jin, Chair dell’Institute for Geoeconomics della Hong Kong University of Science and Technology e autrice del libro The New China Playbook, del Presidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera e della Presidente dell’ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Mariangela Zappia.Alle ore 10.50, il Direttore Tommaso Cerno intervisterà Claudio Descalzi, Amministratore delegato di Eni, nell’incontro dedicato a “I motori della competitività”.Alle ore 11.10, Fabrizio Massaro, Vicedirettore de Il Giornale e Direttore di Moneta, dialogherà con Emma Marcegaglia, Presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding, e Agostino Scornajenchi, Amministratore delegato di Snam. Alle ore 11.40 seguirà un confronto con Pasqualino Monti, Amministratore delegato di Terna, e Dario Scannapieco, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.Alle ore 12.10, Hoara Borselli dialogherà con Gianpiero Strisciuglio, Amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, Arrigo Giana, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, e Marco Troncone, Amministratore delegato di ADR – Aeroporti di Roma.Alle ore 12.40, il Direttore Tommaso Cerno intervisterà Antonio Patuelli, Presidente dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana.I lavori riprenderanno alle ore 14.00 con il panel “Tradizione e sostenibilità: la sfida dell’agri-food”, moderato da Hoara Borselli, con la partecipazione dello chef Davide Oldani, del Segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, dell’Amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo e del Presidente esecutivo di B.F. S.p.A. – Bonifiche Ferraresi Federico Vecchioni.Alle ore 14.40, Gerard Baker intervisterà Philipp Hildebrand, Vice Chairman di BlackRock, nell’incontro dedicato a “La fiducia: il quadro macroeconomico europeo e il vincolo del debito”.Alle ore 15.00, Fabrizio Massaro modererà un confronto con Veronica De Romanis, docente di Politica economica europea alla LUISS Guido Carli, Davide Serra, CEO di Algebris Investments, e Angelo Camilli, Vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco.Alle ore 15.40, Nicola Porro, Vicedirettore de il Giornale, intervisterà Carlo Messina, Consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo.Alle ore 16.00 si aprirà la sessione “Guidare il cambiamento: innovazione e tecnologia”, con un’intervista di Nicola Porro a Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane. Alle ore 16.20 seguirà un confronto con Silvia Candiani, Corporate Vice President, Telco & Media di Microsoft, e Giuliano Noci, professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale presso la School of Management del Politecnico di Milano.Alle ore 16.50 è prevista un’intervista a Luca Ferrari, CEO di Bending Spoons. Alle ore 17.10 si terrà un ulteriore confronto con Emanuele Cappellano, Responsabile per l’Europa allargata e i Marchi europei di Stellantis, e Nicola Monti, Amministratore delegato di Edison.Alle ore 17.40, il Direttore Tommaso Cerno intervisterà Flavio Cattaneo, Amministratore delegato e Direttore generale di Enel.A chiudere i lavori, alle ore 18.00, saranno i saluti del Direttore de il Giornale Tommaso Cerno, seguiti dall’intervista al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e dal confronto con il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini.Al centro dei lavori i nuovi equilibri geopolitici ed economici, le prospettive della ricostruzione in Ucraina e in Medio Oriente, la sicurezza energetica, la transizione e le infrastrutture strategiche. Ampio spazio sarà dedicato anche ai motori della crescita, alla sostenibilità del sistema agroalimentare, al quadro macroeconomico europeo, al debito e alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e dall’intelligenza artificiale.“Il Forum – si legge in una nota – si propone di contribuire al dibattito sulle sfide del presente e sulle opportunità per il futuro, favorendo il dialogo tra i principali attori economici e istituzionali per tradurre una visione condivisa in iniziative concrete a sostegno della crescita europea”.

– Foto Forum Moneta –

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