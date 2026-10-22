Frode fiscale da 24 milioni di euro, maxi sequestro a Roma

ROMA (ITALPRESS) –. Coordinati dalla Procura di Velletri, i finanzieri hanno eseguito su. Bloccati beni per oltreL’indagine, partita nel 2023, ha smantellatoche offriva ai clienti un pacchetto “chiavi in mano” per evadere le tasse. Attraverso 64 società “cartiere” diffuse tra Lazio, Lombardia, Campania, Emilia-Romagna e Calabria, il gruppo emetteva fatture false per oltre 24 milioni di euro, creando un’evasione fiscale di 4 milioni e crediti inesistenti per quasi 23 milioni (in particolare legati agli incentivi per gli investimenti nel Mezzogiorno).I proventi illeciti venivano poi riciclati nell’acquisto di beni di lusso, tra cui ville con piscina, auto di grossa cilindrata e imbarcazioni. Contestata anche l’indebita percezione dell’assegno di disoccupazione NASpI per oltre 80.000 euro tramite finti contratti di lavoro.

Nel corso dei controlli, i finanzieri – grazie all’ausilio delle unità cinofile e di sonde intelligenti – hanno scovato all’interno di un tavolo da biliardo 100.000 euro in contanti, gioielli e orologi di pregio per oltre 300.000 euro, oltre a munizioni detenute illegalmente. Tra gli altri beni sequestrati figurano in totale 9 immobili, 32 tra auto e moto e 5 macchinari industriali. Le accuse vanno dall’associazione per delinquere alla dichiarazione fraudolenta, fino al riciclaggio e alla truffa ai danni dello Stato.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza (Repertorio) –

(ITALPRESS).