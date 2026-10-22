Cina, aumenta il consumo di energia per auto elettriche e servizi dati internet

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A settembre il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi di dati Internet in Cina è aumentato notevolmente, evidenziando una forte domanda proveniente dai settori in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e dell’industria digitale, secondo i dati ufficiali pubblicati ieri.

Il consumo di elettricità da parte dei servizi di ricarica e sostituzione delle batterie ha raggiunto i 16,8 miliardi di chilowattora a settembre, con un incremento del 57% su base annua, mentre quello dei servizi di dati Internet è aumentato del 35,4%, raggiungendo i 9,8 miliardi di chilowattora, secondo l’Amministrazione nazionale dell’energia.

Il mese scorso, i veicoli a nuova energia (NEV) hanno rappresentato una quota record del 61,6% delle vendite mensili di auto nuove in Cina, segnando il terzo mese consecutivo al di sopra della soglia del 60%, mentre la quota cumulativa per i primi tre trimestri è salita al 53,6%.

Alla fine di settembre, la capacità di calcolo intelligente della Cina aveva raggiunto i 2.592 EFLOPS, in aumento del 146% su base annua. L’EFLOPS indica un’unità di misura delle prestazioni di calcolo, ciascuna delle quali rappresenta un quintilione di operazioni in virgola mobile al secondo.

Il consumo totale di elettricità della Cina a settembre si è attestato a 899,7 miliardi di chilowattora, con un aumento dell’1,2% su base annua.

Un’analisi più approfondita rivela che il consumo di elettricità nel settore primario si è attestato a 13,5 miliardi di chilowattora a settembre, in aumento del 4,1% anno su anno. Quello nel settore secondario è cresciuto dell’1,7%, raggiungendo i 580 miliardi di chilowattora, mentre quello del terziario è aumentato del 4,9%, arrivando a 185,2 miliardi di chilowattora il mese scorso.

In particolare, a settembre il consumo di elettricità da parte delle industrie ad alta tecnologia e legate alla produzione di attrezzature è aumentato del 4,6% su base annua, raggiungendo i 116,7 miliardi di chilowattora.

Il consumo di elettricità è generalmente considerato un barometro dell’attività economica, poichè le variazioni della domanda di energia elettrica offrono indicazioni sui cambiamenti nella struttura industriale e nei motori della crescita.

I dati di ieri hanno rivelato che, mentre il consumo complessivo di elettricità è cresciuto a un ritmo moderato, quello delle industrie ad alta tecnologia e della produzione di attrezzature è aumentato a un ritmo significativamente più rapido, indicando il ruolo crescente della manifattura avanzata nell’economia cinese.

I forti aumenti del consumo di elettricità da parte dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi di dati hanno inoltre evidenziato l’emergere di nuove fonti di domanda associate alla transizione verde e a quella digitale.

Nei primi tre trimestri del 2026, il consumo totale di elettricità della Cina è aumentato del 3,9% anno su anno, raggiungendo gli 8.070 miliardi di chilowattora. Il consumo di elettricità da parte dei servizi di ricarica e sostituzione delle batterie è aumentato del 55,4% nel periodo, mentre quello dei servizi di dati Internet è cresciuto del 41,6%.

Secondo un rapporto annuale sullo sviluppo dell’industria elettrica cinese, pubblicato a luglio dal China Electricity Council, si prevede che il consumo totale di elettricità a livello nazionale nel 2026 aumenterà del 5-6% su base annua.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-