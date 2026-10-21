Ciclone Harry, via libera dell’Europarlamento a 75 milioni per l’Italia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha approvato lo stanziamento di 489 milioni di euro in aiuti per la ripresa di Italia, Portogallo, Spagna e Malta dopo le tempeste e inondazioni di inizio 2026. Lo riferisce una nota dell’istituzione europea, precisando che gli aiuti del Fondo di solidarietà dell’Ue (Fsue), approvati con 651 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni, sosterranno gli interventi di emergenza e di ripristino. Italia e Malta avevano chiesto assistenza dopo il ciclone Harry del gennaio 2026, mentre Portogallo e Spagna l’avevano richiesta a seguito di una serie di tempeste e gravi inondazioni tra gennaio e febbraio 2026. La ripartizione dei fondi è la seguente: per il Portogallo 261,5 milioni di euro (di cui 65,37 milioni già ricevuti come anticipo); per la Spagna 149,1 milioni di euro (di cui 37,26 milioni già ricevuti come anticipo); per l’Italia: 74,9 milioni di euro; per Malta 3,7 milioni di euro (di cui 931.014 euro già ricevuti come anticipo).

(ITALPRESS).

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