Cremlino “Nessun accordo per un vertice trilaterale tra Putin, Trump e Xi”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il Cremlino frena sull’ipotesi di un vertice a tre tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, emersa nelle ricostruzioni del Wall Street Journal come possibile iniziativa russa per discutere una soluzione in Ucraina. “Non sono state formulate proposte specifiche nè raggiunti accordi” sull’organizzazione dell’incontro, sulla sua agenda o sui contenuti, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov, citato dalla Tass. Peskov ha confermato che la possibilità di un colloquio tra i tre leader è stata menzionata nel corso di una conversazione tra Putin e Trump. A rendere plausibile l’ipotesi di un incontro sarebbe anche la possibile presenza dei tre presidenti al vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec), in programma in Cina. Il portavoce ha tuttavia precisato che, al momento, non esistono intese concrete per trasformare l’eventualità in un appuntamento diplomatico. Secondo quanto riferito in precedenza dal Wall Street Journal, Putin avrebbe proposto un incontro trilaterale con Trump e Xi per affrontare la questione ucraina e discutere una possibile soluzione.

(ITALPRESS).

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