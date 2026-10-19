Cina, internet satellitare collega per la prima volta “i tre poli” della Terra

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La nave rompighiaccio polare Jidi ha completato un test applicativo pre-operativo sull’internet satellitare sviluppato in Cina a livello nazionale lungo le rotte marittime artiche. Lo ha reso noto il team della 16esima spedizione cinese nell’Oceano Artico.
La spedizione è stata organizzata dal ministero cinese delle Risorse Naturali.
Durante il viaggio è stata verificata per la prima volta con successo la connettività di rete tra l’Artico, l’Antartide e l’altopiano del Qinghai-Tibet, noto anche come il “Terzo Polo” della Terra, colmando l’ultima lacuna nella copertura delle comunicazioni a livello mondiale. Lo afferma il team della spedizione.
La spedizione è stata organizzata dal ministero cinese delle Risorse Naturali.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –