Pallamano: pari nel big-match per Erice, Trapani espugna Mezzocorona

Due risultati importanti per la pallamano trapanese. La Handball Erice pareggia 24-24 in serie A sul campo della Jomi Salerno al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo possesso, mentre la Handball Trapani conquista una preziosa vittoria in trasferta contro Mezzocorona, imponendosi 27-23 e centrando il terzo successo consecutivo.

Erice, sfuma nel finale la vittoria contro Salerno

Finisce in parità il big-match tra Jomi Salerno e Handball Erice, una delle sfide più attese della pallamano femminile, spesso decisiva nella corsa ai trofei. Un 24-24 che rispecchia l’equilibrio emerso nel corso della partita, anche se le Arpie possono recriminare per un avvio brillante e per i vantaggi costruiti senza riuscire a conservarli fino alla sirena. Erice parte con grande determinazione, mettendo in difficoltà le padrone di casa sia in attacco sia in difesa. All’11’ il tabellone segna 2-7, con Ramona Manojlovic particolarmente efficace e Martina Iacovello pronta a proteggere la porta. Salerno, però, reagisce gradualmente e approfitta del calo offensivo delle siciliane, arrivando all’intervallo sotto di una sola rete: 10-11. Decisivo, nell’ultimo possesso del primo tempo, l’intervento di Danti sul sette metri di Manojlovic. La ripresa si apre con il sorpasso campano, firmato da Fabbo e dall’ex Severin. Erice prova a rispondere con Alexandra Do Nascimento, mentre Chana Masson si rivela determinante tra i pali, tenendo Salerno in partita nei momenti più delicati. Le Arpie sembrano poter prendere il largo tra il 48′ e il 49′, quando le reti di Do Nascimento e Lorena Tellez Delgado valgono il 18-21. Ma Salerno non si arrende e trova il pareggio sul 21-21 a sei minuti dalla fine. Da quel momento è una sequenza di botta e risposta: Novak porta avanti Erice, Dalla Costa pareggia, poi ancora Novak e Araujo fissano il risultato sul 24-24. A 47 secondi dalla sirena, il timeout di coach Girut offre alle siciliane l’occasione per costruire l’ultimo attacco, ma il possesso viene perso. Sul ribaltamento di fronte, Gislimberti colpisce la traversa e il risultato non cambia. Un pareggio che premia la tenacia di Salerno e lascia alle Arpie qualche rimpianto per le occasioni non sfruttate. Le due squadre torneranno ad affrontarsi martedì 22 dicembre a Cassano Magnago, con la Supercoppa italiana in palio.

Handball Trapani, terza vittoria consecutiva

Prosegue la crescita della Handball Trapani, che a Mezzocorona conquista due punti pesanti imponendosi per 27-23. Per le granata, reduci dai successi contro Padova e Conversano, si tratta della terza vittoria consecutiva, un risultato che rafforza le prospettive di salvezza e alimenta ambizioni più importanti. La squadra di Lucas Alvarez Vitale ha dimostrato solidità e capacità di reagire alle difficoltà, riuscendo a imporsi anche dopo aver perso al 12′ Melissa Rocha Da Silva, principale riferimento offensivo, costretta a lasciare il campo per infortunio. L’inizio è complicato per Trapani, che subisce il 4-1 delle padrone di casa e fatica a trovare soluzioni efficaci in attacco. La reazione, però, non tarda ad arrivare: con un parziale di 4-0, le siciliane ribaltano il punteggio e passano in vantaggio sul 5-6 al 15′. Ferraresi e Stellato guidano la rimonta, mentre Giorgia Ronga firma il 6-9 in contropiede. Mezzocorona prova a rimanere agganciata alla partita, ma Trapani cresce progressivamente. Maira De Marinis offre un contributo importante in porta e Irene Rios allunga fino al 10-15. All’intervallo, le granata conducono 17-11, costruendo un margine che si rivelerà decisivo. Nella ripresa, le trentine tentano di riaprire la gara e al 44′ si portano sul 18-21. Il timeout di Alvarez Vitale restituisce ordine e incisività alle ospiti: Stellato realizza dai sette metri, mentre Francesca Di Prisco firma un pregevole pallonetto per il 18-23. La partita si accende ulteriormente dopo l’espulsione di Elisa Brunner, ma Trapani riesce a mantenere il controllo anche quando Mezzocorona torna a farsi minacciosa sul 22-25 al 53′. Nel finale, Carmen Stellato sblocca il punteggio dai sette metri e consolida il vantaggio sul 22-27. Le reti di Ronga e del portiere Josefina Ferraro, quest’ultima in situazione di superiorità numerica, chiudono definitivamente i conti. Per la Handball Trapani è un successo che va oltre i due punti: la squadra conferma di avere carattere, organizzazione e risorse per affrontare anche le situazioni più difficili. La strada è ancora lunga, ma la serie positiva permette alle granata di guardare al prosieguo del campionato con maggiore fiducia.