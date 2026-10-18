Il Liceo Ruggieri di Marsala guarda al futuro: formazione in corso su AI e transizione digitale

Il futuro della scuola riparte dalle proprie radici. Con questo spirito di profondo orgoglio e slancio verso l’avanguardia tecnologica, il Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala si conferma un faro d’eccellenza nel panorama educativo. L’istituto marsalese, già sede della curvatura SDIA (Scienze Applicate e Intelligenza Artificiale) all’interno della prestigiosa rete nazionale, ha dato il via a una intensa stagione di corsi di formazione per docenti incentrati sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella scuola.

Il progetto si inserisce nella cornice dei finanziamenti PNRR ( D.M.n. 219/2025, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 2.1) per gli “Snodi formativi per la transizione digitale”.

A rendere questa iniziativa un evento memorabile è il ritorno “a casa”, in veste di luminare, di uno dei “figli” più illustri di questa scuola: il professor Giuseppe Anastasi, affiancato dalla stimata collega Francesca Righetti.

C’è un’emozione speciale che attraversa i corridoi del Liceo Ruggieri. Vedere salire in cattedra per formare i docenti di oggi colui che, anni fa, sedeva, seppure in altre sedi, tra quegli stessi banchi come studente è il coronamento di un cerchio perfetto. Il professor Giuseppe Anastasi, marsalese doc ed ex alunno modello del Ruggieri, incarna uno tra gli esempi più luminosi di come il talento coltivato in questo territorio, al “P.Ruggieri”, possa raggiungere i vertici della comunità scientifica internazionale, senza mai dimenticare le proprie radici.

Oggi Anastasi è Professore Ordinario di Ingegneria Informatica presso l’Università di Pisa, ateneo dove ricopre anche l’incarico cruciale di Delegato del Rettore per la Transizione Digitale.

Già Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Anastasi è un’autorità globale nei settori dell’Internet of Things (IoT) e dell’applicazione dell’IA per la sostenibilità energetica. Il suo ritorno al Ruggieri non è solo un apporto accademico di altissimo profilo, ma la testimonianza di un legame indissolubile, un generoso atto d’amore e di restituzione verso la scuola che ha dato il via alla sua brillante carriera.

Francesca Righetti

Nei corsi di formazione del Ruggieri, accanto a lui, a guidare i docenti nel labirinto della rivoluzione digitale, c’è la professoressa Francesca Righetti. Ricercatrice e docente presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, la professoressa Righetti è una giovane mente brillante nel campo dell’informatica applicata.

Le sue ricerche si concentrano sullo sviluppo di algoritmi intelligenti, reti di sensori e, in particolare, sull’integrazione delle tecnologie emergenti nei contesti sociali ed educativi. Esperta nella didattica dell’IA generativa, la professoressa Righetti porta a Marsala una competenza metodologica fondamentale, mostrando ai docenti come trasformare l’IA in classe da potenziale elemento di distrazione a straordinario alleato quotidiano per l’apprendimento personalizzato e l’inclusione.

I corsi guidati da Anastasi e Righetti nell’ambito del PNRR non sono semplici lezioni teoriche, ma veri e propri laboratori di futuro. I docenti, interni ed esterni, al Liceo Ruggieri — istituto pioniere grazie alla sperimentazione SDIA — stanno acquisendo le competenze necessarie per governare i modelli di machine learning, comprendere l’etica degli algoritmi e applicare l’IA generativa nella progettazione didattica.

Sapere che questa transizione digitale così strategica sia guidata da un ex alunno che ha mantenuto intatto l’affetto per la sua scuola trasforma questo percorso in una storia di orgoglio e ispirazione per le nuove generazioni di studenti marsalesi.

I corsi sull’AI al Ruggieri non si concludono con quelli condotti dai docenti dell’Università di Pisa: sono in svolgimento laboratori con formatori d’eccellenza come Paolo Inguglia, Francesco Infantino, Pietro Gallo, Danilo Marano, Andrea Barbagallo, Giuseppe Buscio e Leonardo Iraci. Concluderà il Professore Juan Carlos De Martin, docente ordinario presso il Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino, ideatore scientifico di Biennale Tecnologia, figura di spicco nel dibattito globale sul rapporto tra tecnologie digitali e società.

Sul sito del Liceo Ruggieri il link per aderire agli ultimi posti delle attività formative non ancora esaurite, aperte a docenti di ogni ordine e grado.