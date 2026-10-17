Raimondo fa sognare il Frosinone, Sassuolo al tappeto per 4-2

FROSINONE (ITALPRESS) – Proseguono i sogni di gloria del Frosinone, che ottiene un’altra vittoria pesante: è 4-2 sul Sassuolo nel segno di Raimondo (tripletta). I neroverdi spingono in avvio con Laurientè e Caleta-Car, ma la reazione ciociara è prepotente. Ghedjemis saggia i riflessi degli avversari e al 9′, dopo un pallone perso da Bakola, i giallazzurri passano: merito del tiro potente di Calò, che spiazza Muric. Il Sassuolo traballa sul tiro di Bracaglia, ma pareggia subito: Bakola si riscatta, assist per Berardi e 1-1 (14′). Il Frosinone risponde immediatamente vedendosi annullare il vantaggio firmato da Kvernadze e continua ad attaccare, dando inizio al Raimondo-show. Al 26′ l’attaccante approfitta dell’errore di Muric e sigla il 2-1, quattro minuti dopo ecco il tris del Frosinone e la sua doppietta: nuovamente disastroso il portiere, ex Man City e Ipswich. L’attaccante entra così nel ristretto club dei giocatori con tre o più marcature multiple in stagione: come lui solo Yamal (tre), meglio solo Raphinha (quattro). Non c’è spazio per rilassarsi allo Stirpe, che assiste a un primo tempo da cinque reti e all’immediato 3-2 del Sassuolo: lo firma Thorstvedt, bravo a sfruttare l’assist di uno spento Esposito (37′). La ripresa si apre con le chances ciociare per Schmid e Kvernadze, e al 57′ arriva la tripletta di Raimondo: tocco sottomisura per correggere la conclusione di Ghedjemis e i gol salgono a sette in sette gare. L’attaccante da un gol ogni 82′ supera così Malen (6 gol) ed è, ora, il capocannoniere della Serie A: una forte candidatura per la Nazionale, nella finestra di novembre. Il Frosinone può così gestire la gara, nonostante il Sassuolo passi alle due punte e provi a farsi vedere con Lipani e Laurientè. Vincono 4-2 i laziali, che salgono a quota 13 punti: notte al quarto posto per Alvini, insieme al Cagliari. Il suo Frosinone si conferma inarrestabile in casa: sconfitte Venezia, Como e Sassuolo. I neroverdi, invece, si fermano a quota 8 punti e non danno seguito alle buonissime prove contro Milan e Juventus.

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