Ue, Mattarella “Avanti con determinazione sulle riforme”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello del futuro del nostro progetto europeo
è tema di estrema attualità, come mostra la realtà della
congiuntura internazionale, segnata da profonde trasformazioni
degli equilibri geopolitici, dal riemergere di conflitti e
tensioni alle frontiere dell Europa. L’Unione Europea si trova
dinanzi a sfide straordinarie che investono la sua sicurezza, la
sua prosperità, la sua capacità di agire con autorevolezza sulla
scena internazionale, con conseguenze rilevanti sulla vita dei
nostri cittadini. Nessun Paese del Continente può pensare a un
futuro separato da quello degli altri: sarebbe una fuga dalla
realtà e, ancor più che un’illusione, un atto autolesionista. Dai
dati più recenti dell’Eurobarometro risulta che circa il 90% dei
nostri cittadini chiede una maggiore unità tra gli Stati membri.
L’interesse della generazione di oggi e di quelle future richiede
che si prosegua con determinazione con le riforme interne
necessarie”. Così il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, parlando al vertice Arraiolos in Slovenia.
Il capo dello Stato ha poi sottolineato come “l’Unione ha indispensabile bisogno di modalità di decisione più snelle e veloci”, oltre alla “necessaria accelerazione del processo
di allargamento, dai Paesi dei Balcani occidentali a Ucraina e
Moldova: Una Unione di ben oltre trenta membri non potrebbe vivere con le attuali modalità di decisione”.
(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-
è tema di estrema attualità, come mostra la realtà della
congiuntura internazionale, segnata da profonde trasformazioni
degli equilibri geopolitici, dal riemergere di conflitti e
tensioni alle frontiere dell Europa. L’Unione Europea si trova
dinanzi a sfide straordinarie che investono la sua sicurezza, la
sua prosperità, la sua capacità di agire con autorevolezza sulla
scena internazionale, con conseguenze rilevanti sulla vita dei
nostri cittadini. Nessun Paese del Continente può pensare a un
futuro separato da quello degli altri: sarebbe una fuga dalla
realtà e, ancor più che un’illusione, un atto autolesionista. Dai
dati più recenti dell’Eurobarometro risulta che circa il 90% dei
nostri cittadini chiede una maggiore unità tra gli Stati membri.
L’interesse della generazione di oggi e di quelle future richiede
che si prosegua con determinazione con le riforme interne
necessarie”. Così il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, parlando al vertice Arraiolos in Slovenia.
Il capo dello Stato ha poi sottolineato come “l’Unione ha indispensabile bisogno di modalità di decisione più snelle e veloci”, oltre alla “necessaria accelerazione del processo
di allargamento, dai Paesi dei Balcani occidentali a Ucraina e
Moldova: Una Unione di ben oltre trenta membri non potrebbe vivere con le attuali modalità di decisione”.
(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-