Petrosino si rialza dopo il tornado: sabato una marcia di solidarietà

Mentre proseguono gli interventi per fronteggiare i danni provocati dal tornado del 9 ottobre, Petrosino si prepara a scendere in piazza per lanciare un messaggio di solidarietà e unità. Sabato 17 ottobre, alle ore 11, in piazza Biscione, si terrà una marcia promossa da un gruppo di cittadini e sostenuta dal Comune, per testimoniare la vicinanza alle famiglie e alle attività colpite dal violento fenomeno atmosferico. L’iniziativa vuole rappresentare un momento di condivisione e partecipazione, senza divisioni né appartenenze, per dimostrare che Petrosino e Marsala sono comunità unite, capaci di sostenersi e rialzarsi insieme anche nei momenti più difficili.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale continua a lavorare per gestire le conseguenze del tornado e ripristinare le condizioni di sicurezza nelle aree interessate. Sono in corso operazioni in somma urgenza per la rimozione dei detriti e degli alberi abbattuti, il conferimento dei materiali rimossi e la messa in sicurezza delle zone danneggiate, con l’obiettivo di tutelare la pubblica e privata incolumità. La marcia di sabato vuole andare oltre la semplice manifestazione pubblica, diventando un segnale concreto di vicinanza a chi ha subito danni e disagi. L’obiettivo è ribadire che nessuna famiglia e nessuna attività colpita deve sentirsi sola e che la ripartenza passa anche dalla capacità di fare fronte comune. Un invito rivolto a tutta la cittadinanza per trasformare la solidarietà in un gesto collettivo e dimostrare che, di fronte alle difficoltà, il territorio può ritrovare nella partecipazione e nell’unione la forza per ricominciare.