Cina, Fuzhou ospiterà la Giornata mondiale delle città 2026

NAIROBI (KENYA) (XINHUA/ITALPRESS) – Fuzhou, in Cina, ospiterà la Giornata mondiale delle città 2026, che avrà come tema “Rigenerare la città: alloggi adeguati per tutti”, come annunciato dal Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat).Le celebrazioni di quest’anno si terranno il 31 ottobre presso il Centro internazionale conferenze ed esposizioni dello Stretto di Fuzhou, capoluogo della provincia sud-orientale cinese del Fujian, come riferito da UN-Habitat in una nota diffusa a Nairobi, capitale del Kenya.L’evento rappresenta il momento conclusivo dell'”Urban October” di UN-Habitat, una campagna della durata di un mese dedicata alla promozione dello sviluppo urbano sostenibile e di alloggi adeguati per tutti.“La Giornata mondiale delle città 2026 metterà in evidenza come la rigenerazione urbana contribuisca al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare dell’SDG 11 sulle città e comunità sostenibili, e a portare avanti l’attuazione della Nuova Agenda Urbana”, si legge nella nota.La prossima celebrazione a Fuzhou esaminerà come una rigenerazione urbana mirata possa contribuire ad alleviare la crisi abitativa globale, ha osservato UN-Habitat. Le discussioni si concentreranno sulla rivitalizzazione degli spazi urbani esistenti, sull’ampliamento dell’accesso ad alloggi adeguati e sulla promozione di città più inclusive, resilienti e sostenibili.L’evento riunirà alti funzionari delle Nazioni Unite e rappresentanti di governi nazionali, autorità locali, organizzazioni internazionali, istituzioni accademiche, settore privato e reti comunitarie, per condividere le migliori pratiche e promuovere soluzioni concrete alle sfide urbane comuni.Le celebrazioni globali per la Giornata mondiale delle città faranno parte di un programma di tre giorni che si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre.Il programma comprenderà anche la consegna del Premio globale per lo sviluppo sostenibile nelle città, giunto alla sua quarta edizione, noto anche come Premio di Shanghai, che riconosce i risultati conseguiti dalle città nello sviluppo urbano sostenibile.Il programma prevede una cerimonia di apertura di alto livello, forum tematici, eventi collaterali che riuniranno responsabili delle decisioni e operatori del settore urbano, esposizioni specializzate e visite guidate della città.Istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2013 e celebrata per la prima volta nel 2014, la Giornata mondiale delle città mira a promuovere la solidarietà globale per favorire l’urbanizzazione sostenibile.

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(ITALPRESS).