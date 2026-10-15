Milano, E.ON Italia inaugura la nuova sede all’interno di MIND

MILANO (ITALPRESS) – E.ON Italia inaugura la nuova sede a Horizon, all’interno di MIND – Milano Innovation District, e consolida la propria presenza in un ecosistema in cui innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico si incontrano. Un insediamento che rafforza il legame con il distretto, dove l’azienda è anche partner energetico attraverso ectogrid. Sviluppata da E.ON Energy Infrastructure Solutions, ectogrid è una rete intelligente a bassa temperatura che condivide l’energia termica e frigorifera tra gli edifici sfruttando il calore residuo locale. Il sistema è ottimizzato da ectocloud, piattaforma digitale che utilizza machine learning e dati per coordinare l’interazione tra edifici, fonti e componenti.Nella configurazione attuale (che comprende l’hub Mo.Lo. e l’edificio Horizon), ectogrid evidenzia una riduzione stimata dei consumi energetici del 55,6%, circa 285 tonnellate di CO2 evitate all’anno, un beneficio climatico stimato tra 67 e 87 mila euro e un valore climatico attivato tra 46 e 60 mila euro l’anno. (I valori sono stimati mediante confronto con uno scenario di riferimento, Business As Usual, costituito da caldaie a gas e gruppi frigoriferi ad aria. Le emissioni di CO2 evitate sono state calcolate considerando l’approvvigionamento di energia elettrica da rete. Il valore climatico attivato è stato stimato valorizzando la CO2 evitata mediante un Social Cost of Carbon compreso tra 236 e 307 /tCO2 e applicando un Impact Adjustment del 68,6%). L’infrastruttura è concepita per espandersi con i nuovi edifici del distretto.La presenza a MIND, nata dalla collaborazione avviata nel 2020 con Lendlease, offre anche l’occasione per presentare un nuovo approccio sviluppato da E.ON Italia per misurare il valore della decarbonizzazione oltre le sole performance quantitative, valutando la capacità di generare benefici duraturi.“La transizione energetica può realizzarsi pienamente solo attraverso la collaborazione tra imprese e competenze diverse, per integrare infrastrutture, tecnologie e know-how in sistemi capaci di rispondere alle sfide di oggi e di evolvere nel tempo – ha detto Marten Bunnemann, CEO di E.ON Infrastructure Solutions -. In E.ON, valorizziamo l’esperienza maturata nei mercati europei e la conoscenza dei contesti locali per sviluppare soluzioni costruite intorno alle esigenze dei clienti. MIND ne è un esempio concreto: con ectogrid, stiamo realizzando un’infrastruttura energetica che genera valore oggi e può adattarsi all’evoluzione del distretto”.“Con Horizon E.ON compie un passo importante, portando la propria sede italiana nel cuore di MIND e rafforzando il legame con un ecosistema in cui imprese, ricerca e innovazione lavorano insieme – ha sottolineato Luca Conti, CEO di E.ON Italia -. La scelta di E.ON di investire in questo progetto riflette la fiducia del Gruppo nell’Italia e nel potenziale di un territorio che sta costruendo nuove opportunità di sviluppo e innovazione. MIND è per noi un luogo in cui questa fiducia si traduce in una presenza concreta e in un contributo allo sviluppo energetico del distretto attraverso ectogrid. Horizon rappresenta quindi un punto di incontro tra ciò che siamo oggi e le competenze, le tecnologie e le collaborazioni con cui continueremo a costruire il futuro dell’energia”.Partendo dall’esperienza di ectogrid nel MIND, E.ON Italia ha anche sviluppato un approccio che amplia la valutazione della decarbonizzazione oltre la sola riduzione delle emissioni, con l’obiettivo di comprendere il valore generato da un’infrastruttura energetica e la sua capacità di produrre benefici duraturi per territori, persone e sistemi economici.Il nuovo approccio di E.ON integra quattro dimensioni di analisi (capitali naturale, fisico, umano e sociale) guidate dalla governance (metafora della bussola) e un “maturity assessment” per valutare il livello di sviluppo delle infrastrutture. Il modello include anche il Social Cost of Carbon (SCC), validato dal Politecnico di Milano, per associare alla CO2 evitata una stima economico-sociale.

– news in collaborazione con E.ON –

– foto ufficio stampa E.ON –

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