Trump “Sia Ucraina che Russia vogliono la fine della guerra, troveremo soluzione”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In Ucraina “entrambe leparti vogliono che finisca, solo non sanno come arrivare a unasoluzione”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, DonaldTrump, parlando con i giornalisti. “Vi farò sapere più tardimaggiori dati, ma comunque anche questo troverà una soluzione earriveremo alla fine, perchè entrambe le parti vogliono chefinisca, solo non sanno come arrivare a una soluzione”, ha dettoTrump. All’osservazione di un giornalista sul fatto che “la Russia ha negato la tregua” sui siti energetici, Trump ha replicato che “anche l’Ucraina ha colpito le infrastrutture energetiche”.

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