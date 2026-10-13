Il Papa entra al Gemelli per l’intervento al polmone

E’ entrato da pochi minuti all’interno del Policlinico Gemelli di Roma, il Pontefice Leone XIV. Il Santo Padre, accompagnato da due segretari, ha salutato con un gesto, la folla che si era radunata di fronte l’ospedale. All’Angelus di domenica scorsa, Papa Prevost aveva annunciato che avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento, già programmato, per togliere un nodulo circoscritto ad un polmone. Seguito così dai medici, tra pochi minuti il Papa si sottoporrà all’operazione ma prima ha voluto partecipare al Santo Rosario che si è tenuto nella Cappella del Policlinico intitolata a Giovanni Paolo II. Ad accogliere l’Alto Prelato, il Presidente del Cda dell’ospedale Daniele Franco e l’equipe medica di chirurgia toracica guidata dal prof. Stefano Margaritora.