Festa del Cinema, Acea premia il corto vincitore de “I mille volti dell’acqua”

ROMA (ITALPRESS) – “Un lavoretto pulito” ha vinto come miglior cortometraggio il contest I mille volti dell’acqua. Il concorso, promosso da ACEA e realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, è dedicato a cortometraggi inediti capaci di raccontare l’acqua attraverso la fiction, il documentario o l’animazione, in sintonia con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo. Il tema dell’edizione 2026 è stato “Dalla depurazione nasce il mare che viviamo”, un percorso che racconta il viaggio dell’acqua e l’importanza di proteggerne ogni fase. Girato dal regista Romeo Pizzol, il cortometraggio affronta il tema della depurazione dell’acqua attraverso il simpatico dialogo su una spiaggia tra un giovane ingegnere pedante e una bambina impegnata nel costruire un castello di sabbia. Il corto vincitore è stato proiettato oggi durante la serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma. Al videomaker vincitore è stato assegnato il Premio ACEA, accompagnato da un contributo di 5.000 euro. Due giurie, una tecnica composta dai vertici ACEA e da esperti del Centro Sperimentale di Cinematografia e una formata da dipendenti dell’azienda, hanno selezionato il cortometraggio tra oltre 90 lavori presentati, anche dall’estero, al contest.

All’evento di premiazione, condotto dal giornalista di SKY Alessio Viola, che si è svolto nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, erano presenti Alessandro Rivera, Presidente di ACEA, Gabriella Buontempo, Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia e Salvatore Nastasi, presidente Fondazione Cinema e di Festa del Cinema di Roma, e gli autori in concorso.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone l’acqua torna protagonista con ACEA che quest’anno “festeggia” i 20 anni di sodalizio con la Festa del Cinema di Roma e lo fa con un allestimento dedicato alla cultura dell’acqua e alla sensibilizzazione sulla tutela di una risorsa essenziale. Al centro dello stand ci sarà una vera icona della città: il nasone, la storica fontanella romana. A guidare i visitatori verso lo stand sarà il Blu Carpet, il tappeto che per l’occasione si tinge dei colori dell’acqua. Durante i giorni della kermesse nell’App di ACEA “Acquea”, dove sono localizzate tutte le fontanelle storiche di Roma, sarà possibile trovare i nasoni “protagonisti” di alcune scene di film del cinema italiano. Torna anche “Gocce di Cinema”, la rassegna curata dalla Fondazione Cinema per Roma e dedicata al rapporto tra acqua e settima arte. La selezione propone film che affrontano il tema da prospettive diverse: ecologica, naturalistica, culturale, artistica, onirica e religiosa, attraverso lo sguardo di alcuni dei registi che hanno segnato la storia del cinema.

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