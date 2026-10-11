Ucraina, von der Leyen “Sostegno a Zelensky, da Ue fondi per droni e missili”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ottimo colloquio oggi con Zelensky. Ho sostenuto pienamente il suo appello a favore di un cessate il fuoco che tuteli le forniture alimentari globali e le infrastrutture energetiche in Ucraina e in Russia”. Così su X la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.“La guerra è entrata in una fase nuova e più cupa. La Russia è in stallo sul campo di battaglia e colpisce i civili ben oltre la linea del fronte. Ho espresso la nostra solidarietà al popolo ucraino – sottolinea von der Leyen – e il mio pieno sostegno al Presidente Zelensky, alla guida della lotta per la libertà del suo popolo. L’Ucraina sarà al centro dell’attenzione al Consiglio europeo di questa settimana. Discuteremo delle sue esigenze di finanziamento per l’anno a venire e di come mobilitare nuovo sostegno a livello globale. Questa settimana, l’Ue fornirà inoltre ulteriori fondi per droni e missili. Per rafforzare le difese dell’Ucraina e proteggere i suoi cieli. E’ inoltre previsto l’avvio di altri due gruppi di capitoli negoziali”.

“Ho avuto un colloquio molto approfondito con Ursula von der Leyen, spaziando su praticamente tutti gli ambiti attuali della nostra cooperazione con l’Unione Europea e sulle decisioni necessarie per sostenere l’Ucraina – afferma Zelensky su Telegram -. Ho ringraziato Ursula per la recente tranche di aiuti alla difesa da 1,24 miliardi di euro, già arrivata in Ucraina. Sono grato per la conferma che la prossima settimana verranno stanziati ulteriori aiuti militari per circa 3 miliardi di euro. Si tratta di fondi che ci rafforzeranno”.

“Naturalmente, l’ho informata dei brutali attacchi russi che proseguono senza sosta – prosegue -. Poco prima del nostro colloquio, i russi hanno colpito una centrale elettrica a Kiev con un drone Shahed, causando interruzioni di corrente in molti quartieri. Successivamente, sono stati colpiti impianti energetici nella regione di Kharkiv. E tutto ciò è avvenuto dopo la dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti riguardo a una “tregua energetica”. In queste condizioni, un sostegno affidabile da parte dei nostri partner significa protezione concreta per le vite umane e la garanzia che i russi non riusciranno a piegare l’Ucraina. Apprezziamo profondamente ogni passo concreto compiuto a sostegno della nostra difesa e del nostro popolo”. “Io e Ursula abbiamo concordato che i nostri team avvieranno discussioni sostanziali sulle future azioni congiunte e sul coordinamento delle iniziative. Ci stiamo inoltre preparando all’apertura dei cluster negoziali, con l’obiettivo di avviare tutti i cluster rimanenti entro la fine dell’anno. Il percorso europeo dell’Ucraina è anche un percorso verso il rafforzamento dell’Europa stessa”, conclude il presidente ucraino.

– Foto IPA Agency –

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