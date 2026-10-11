Tromba d’aria a Marsala, danni per una trentina di immobili

TRAPANI (ITALPRESS) – Sono circa trenta gli immobili che hanno subìto gravi danni a seguito della tromba d’aria che si è abbattuta su Marsala, nel trapanese. Secondo quanto ha riferito la Sindaca Andreana Patti all’Italpress, otto si trovano sulla SS115 di contrada Terrenove-Bambina, che si trova poco distante dalla scuola media “Alcide De Gasperi”, che è stata distrutta dal forte vento che si è abbattuto nella zona sud della città. Alcune case sono andate completamente distrutte, altre invece risultano inagibili. Non si esclude che il numero possa essere superiore a quello al momento censito.

Tante le auto completamente distrutte, i muri abbattuti dagli alberi o dai pali elettrici. Sono state portate via finestre, sedie ed effetti personali che lentamente vengono recuperati dai cittadini, ripuliti dal fango e, dove possibile, rimessi a posto.

Venticinque maestre sono riuscite a mettere in salvo tutti e trecentosettantaquattro bambini presenti all’interno dell’istituto. “Siamo riusciti a mettere tutti in salvo” ha dichiarato la maestra Roberta Parrinello in occasione del sopralluogo che il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale Mimmo Turano, hanno effettuato nella giornata di sabato 10 ottobre. “Abbiamo visto l’inferno e poi la luce” ha aggiunto la maestra, che è stata accolta da tanti cittadini, genitori e anche alunni.

– Foto xa3/Italpress –

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