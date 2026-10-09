Violenta tromba d’aria nel Trapanese, danni e feriti. Distrutta un’abitazione a Marsala, anche 4 bambini al Pronto Soccorso / Foto

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nell’area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello Stadio. Molti pali della rete elettrica sono stati abbattuti dalla furia incontrollata del vento che ha danneggiato anche alcune case e alcune finestre di una scuola, scoperchiato tetti. Alcune strutture si sono allagate e hanno subito importanti danni interni. Un’abitazione è stata completamente distrutta. L’area è stata transennata. Sul posto le forze dell’ordine, polizia, carabinieri e vigili del fuoco. La famiglia residente è stata allontanata. La casa è stata dichiarata inagibile.

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Il versante sud della città è completamente in tilt, il traffico è bloccato, l’arteria principale la strada SS115 Terrenove Bambina che collega la periferia dal centro è completamente chiusa a causa degli ingenti danni causati dai violenti eventi atmosferici. Diversi pali della luce sono stati abbattuti a causa del forte vento e i guard rail sono finiti sulla carreggiata, impedendo così la circolazione stradale. Almeno due abitazione su quel tratto stradale risultano gravemente danneggiate, oltre alla scuola media che si trova poco più avanti e che ha subito gravissimo danni. Anche nel comune limitrofo di Petrosino ci sono stati importanti danni e attualmente, a causa dei problemi che si sono verificati e del passaggio a livello chiuso, rimane difficile il collegamento tra i due comuni.

A PETROSINO RECUPERATI IN BUONE CONDIZIONI DUE OPERAI DISPERSI TRAPANI

“Effetto devastante della tromba d’aria che ha colpito maggiormente il centro di raccolta rifiuti di Petrosino e altre zone e numerose autovetture e una scuola”. Lo rende noto il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che ha postato sui social anche alcuni video. “Subito sono arrivati i soccorsi e recuperati in buone condizioni due operai dispersi”, aggiunge Cocina, facendo riferimento anche al “coinvolgimento di alcuni alunni ma senza conseguenze”.

IN NOVE AL PRONTO SOCCORSO, CI SONO 4 BAMBINI

É sotto controllo la situazione dal punto di vista dell’emergenza sanitaria dopo la tromba d’aria che ha colpito il territorio di Marsala. Lo comunica la Direzione strategica dell’Asp Trapani, che, come da protocollo aziendale, ha prontamente attivato il Peimaf – Piano di Emergenza Interna per il Massiccio Afflusso di Feriti all’ospedale di Marsala. Al pronto soccorso del presidio ospedaliero sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami, anche strumentali, del caso, risultano con qualche ferita da taglio e qualche escoriazione. É stato attivato anche il supporto psicologico per i pazienti, fanno sapere dalla Direzione strategica dell’Asp, che ringrazia la macchina dei soccorsi e dell’emergenza, dai Vigili del fuoco, al 118, alla protezione civile, al comune di Marsala.

SCHIFANI “IN APPRENSIONE PER POPOLAZIONE”

“Le immagini delle trombe d’aria che hanno colpito questa mattina il Trapanese sono particolarmente sconvolgenti e sono motivo di grande apprensione per le conseguenze sulla popolazione. Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per avere ragguagli sull’evolversi della situazione. Gli ho dato mandato di attivarsi immediatamente, coordinandosi con le amministrazioni locali, per mettere in campo tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari nell’immediato”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

TURANO “ANDRÒ SUBITO A MARSALA PER CONTA DEI DANNI”

“Le trombe d’aria non sono fenomeni prevedibili, sto andando lì per capire se ci sono feriti e come adoperarsi per risolvere i problemi che seguiranno”. Queste le parole dell’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, intervenuto in merito alla tromba d’aria che ha colpito e danneggiato una scuola a Marsala. “Ho già chiamato il direttore della protezione civile per avere un quadro della situazione – prosegue -. Gli effetti climatici sono imprevedibili e quello che è successo nella scuola del preside Gulotta mi lascia preoccupato. Andrò subito a Marsala – aggiunge – per dare vicinanza alle persone, provando con il sindaco di Marsala le soluzioni per ripristinare quei locali il prima possibile. Proprio in questa scuola la Regione aveva fatto degli interventi straordinari, capiremo che effetti ha avuto la tromba d’aria, faremo il bilancio degli eventuali feriti e cercheremo di risolvere i problemi che subentreranno. Purtroppo eventi come le trombe d’aria non sono prevedibili, dobbiamo cominciare ad abituarci a fenomeni atmosferici di questa portata”.

– foto xa3/Italpress –

(ITALPRESS).