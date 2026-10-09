Bice Marino (Pro Loco): “A Marsala un aumento di presenze turistiche”. VIDEO

Complice il protrarsi della bella stagione ancora tanti visitatori

Bice Marino storica presidente della Pro loco di Marsala. Visto come si sta prolungando la bella stagione per “responsabilità” delle temperature ancora palesemente tipiche di periodi estivi, come si sta avviando verso la conclusione l’estate marsalese?

“Le elevate temperature hanno contribuito non poco all’arrivo ulteriore dei turisti nella nostra città. Sono tanti i giovani che giungono nei nostri uffici di via XI Maggio per chiedere informazioni soprattutto di natura storica per inquadrare la città in un più ampio contesto”.

Che paragone si può fare con le passate stagioni in termine di presenze?

“Non è ancora ultimata la stagione, tuttavia un aumento magari non notevole lo registriamo”.

Alla vostra organizzazione che tipo di informazioni chiedono i turisti soprattutto quelli che arrivano da Paesi stranieri?

“Notizie storiche, ubicazione di reperti museali e notizie sullo Stagnone. C’è da aggiungere che ancora nei giorni scorsi ci chiedevano informazioni sulle spiagge lilibetane”.

Complice il protrarsi della bella stagione potrebbe protrarsi ulteriormente la presenza turistica nella nostra città?

“Io ci credo, soprattutto per gli operatori commerciali non soltanto del settore turistico. Come è facile immaginare la presenza di numerosi turisti è sintomo di un vantaggio economico che è linfa vitale per la città di Marsala”.

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