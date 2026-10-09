Mattarella “In Parlamento si misura ogni giorno la qualità della democrazia”

“Il riferimento nel titolo dell’evento alla “clinica della Costituzione”, espressione cara a Silvano Tosi, ricorda come il Parlamento sia luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità, nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Nel centenario della sua nascita, Silvano Tosi rimane un punto di riferimento fondamentale per leggere, con sguardo rigoroso e ancora attuale, l’evoluzione delle istituzioni rappresentative – prosegue Mattarella -. Formatosi presso l’Istituto di Scienze politiche «Cesare Alfieri» di Firenze, illustre studioso del diritto parlamentare, egli conferì piena dignità accademica alla disciplina, divenendone il primo titolare di cattedra. Docente e giornalista, osservatore attento e commentatore lucido delle vicende istituzionali del Paese, Tosi portò la sua competenza anche nelle istituzioni: fu infatti componente del Consiglio Superiore della Magistratura”.
“A Silvano Tosi, insieme a Giovanni Spadolini, Paolo Barile e Alberto Predieri, si deve inoltre l’ideazione del Seminario di studi e ricerche parlamentari, realizzato nel 1967 come metodo didattico innovativo fondato sulla sinergia tra ricerca universitaria ed esperienza tecnico-istituzionale. Il Seminario, oggi intitolato alla sua memoria, attesta la perdurante vitalità del suo insegnamento – conclude il capo dello Stato -. Agli autorevoli relatori e a quanti partecipano a questa giornata di studio, formulo gli auguri di un proficuo lavoro”.
– Foto ufficio stampa Quirinale –
(ITALPRESS).