Allegri “Voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso McTominay sarà convocato, c’è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop”. Massimilianofa il punto della situazione nell’infermeria delalla vigilia del match casalingo contro il Frosinone che arriva dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali. “Anguissa e Olivera potrebbero rientrare in un tempo non lungo, quindi nei prossimi giorni. Ci sono note positive e l’importante è fare bene per cercare i 3 punti – aggiunge il tecnico degli azzurri -. Affrontiamo una squadra che sta facendo bene, che ha calciatori di buona tecnica, per noi sarà importante cercare il risultato pieno per dare al meglio il via a questo ciclo che ci aspetta. Non ci devono essere attenuanti o alibi, scenderemo in campo con la consapevolezza e la responsabilità dell’importanza della partita. Massima umiltà e grande rispetto per il Frosinone, ma dobbiamo avere anche la consapevolezza di portare a casa la vittoria. In queste settimane abbiamo lavorato bene, abbiamo disputato due amichevoli per dare minutaggio a chi aveva giocato di meno, quindi siamo pronti per il match di domani sera. Su chi giocherà dall’inizio deciderò domani, anche in prospettiva del match di martedì in Champions”.

La priorità, però, resta la gara con i ciociari di Alvini, ci sarà tempo per pensare al Villarreal. “Abbiamo dei cambi da poter utilizzare a partita in corso, la rosa dei disponibili sta cominciando ad essere più ampia e abbiamo grande fiducia per poter disputare al massimo questa fase intensa della stagione. Adesso la concentrazione è solo alla gara di domani. Non ci deve essere ansia da risultato ma solo la convinzione di poter fare nostri i 3 punti”, ha concluso Allegri.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).