Trevi, ok da Cda sull’Opa Webuild dopo l’incremento del corrispettivo

CESENA (ITALPRESS) – Il Consiglio di amministrazione di Trevi ha approvato l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della società promossa da Webuild, dopo l’incremento del corrispettivo da 4,50 a 5,165 euro per azione. Il nuovo corrispettivo “rientra negli intervalli di valore individuati dal cda nel comunicato, collocandosi nella parte inferiore degli stessi”, si legge in una nota di Trevi.La società comunica “di aver trasmesso in data 7 ottobre 2026 alle banche finanziatrici, per il tramite della banca agente, una richiesta di rinuncia all’esercizio dei rimedi previsti dal contratto di finanziamento in relazione alla clausola di cambio di controllo, a seguito degli acquisti di azioni Trevi effettuati da Webuild, per effetto dei quali Cdp Equity ha cessato di essere l’azionista titolare della maggiore partecipazione nel capitale sociale della società”.“Trevi – aveva dichiarato nei giorni scorsi l’Amministratore Delegato di Webuild Pietro Salini – è un’eccellenza italiana nelle fondazioni speciali che con Webuild potrà cogliere ulteriori opportunità di sviluppo grazie alla nostra presenza sui mercati internazionali, a beneficio dei suoi lavoratori e della filiera. Alla base dell’operazione c’è un solido progetto industriale. L’obiettivo è valorizzare Trevi: darle accesso a una piattaforma da 13,6 miliardi di ricavi e 54 miliardi di portafoglio ordini; far crescere l’occupazione in Italia e all’estero e costruire una soluzione integrata, più competitiva nelle grandi gare”.

– Foto ufficio stampa Webuild –

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