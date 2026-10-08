In corso la riunione della giunta Schifani, tramonta l’ipotesi di dimissioni immediate

PALERMO (ITALPRESS) – È iniziata la riunione della giunta regionale a Palazzo d’Orleans, a Palermo, convocata nella giornata di ieri dal presidente Renato Schifani: secondo quanto apprende Italpress, l’ipotesi di dimissioni nella giornata odierna è da escludere.

AMATA “FINE LEGISLATURA NON DIPENDE DA ME”

“Abbiamo delibere urgenti da trattare, niente di più: se la legislatura deve finire di certo non dipende da me”. Lo ha detto l‘assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, che ha raggiunto Palazzo d’Orleans, a Palermo, per la riunione di giunta convocata dal presidente Renato Schifani.

TAMAJO “ABBIAMO FATTO TANTISSIME COSE BUONE, CONTINUIAMO A LAVORARE”

“Sono certo che la legislatura deve proseguire: abbiamo fatto tantissime cose buone, dobbiamo continuare a lavorare”. Lo ha detto l‘assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

DAGNINO “CONTINUEREMO, ALLORIZZONTE VARAZIONE DI BILANCIO E LEGGE DI STABILITA’”

“Penso che continueremo con il percorso che si sta portando avanti da tempo: ci sono una variazione di bilancio di una certa importanza e una legge di stabilità da cui i siciliani non devono certamente recedere”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino.

SAVARINO “ABBIAMO DA APPROVARE LA FINANZIARIA ENTRO IL 31 DICEMBRE”

“Abbiamo messo in regola i conti, abbiamo sempre approvato la finanziaria entro il 31 dicembre e penso che anche quest’anno andrà così”. Lo ha detto l‘assessore regionale all’Ambiente Giusi Savarino.

ALBANO “LEGISLATURA DEVE PROSEGUIRE”

“La legislatura? Deve proseguire sicuramente: io ci spero nella ricandidatura di Schifani, perché ha lavorato molto bene e si è impegnato, quindi se lo merita. Se ci sono nomi alternativi? Non saprei”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano.

SAMMARTINO “AUSPICO SI CONTINUI A LAVORARE PER IL BENE DEI SICILIANI”

“Credo che i siciliani meritino una variazione di bilancio e, grazie agli avanzi che l’amministrazione Schifani ha portato nelle casse regionali, una legge di stabilità che dia sicurezza ai conti della Regione e aiuti le famiglie siciliane e le imprese: penso ci siano state parole scomposte, in un momento assai delicato di questa legislatura, da parte di chi magari non conosce le dinamiche che sta attraversando il parlamento in queste ore; mi auguro davvero si continui a lavorare per il bene dei siciliani”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino. “Non entro nel merito delle dinamiche che non riguardano il mio partito – aggiunge Sammartino – Forza Italia è un autorevole alleato e credo che all’interno di una dialettica politica si possa ritrovare l’armonia che serve a far lavorare tutta la coalizione di centrodestra. Il nostro governo ha riportato in Sicilia quello che da anni non si rivedeva, lo dicono i numeri: i conti oggi sono in regola, abbiamo tutte le carte per guardare con ottimismo alla rielezione del presidente della Regione. La Lega è pronta a ogni chiamata elettorale: non è il momento di discuterne, oggi dobbiamo parlare dei provvedimenti che servono al nostro territorio”.

-Foto xd8/Italpress-

(ITALPRESS).