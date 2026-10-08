Cosmesi e nuove tecnologie, l’esperienza di L’Orèal raccontata al Wave di Torino

TORINO (ITALPRESS) – Anche la cosmesi incontra le nuove tecnologie. Ma in che modo L’Orèal, tra i leader mondiali del settore Beauty, approccia all’intelligenza artificiale e agli algoritmi? E’ questo il focus che ha animato l’intervento di Guive Balooch, Global vice president Tech and Open Innovation di L’Orèal, al festival “Wave”, l’ex “Tech Week”, alle Ogr di Torino. Nel suo speech, Balooch ha parlato della sua esperienza alla guida dell’incubatore tecnologico dell’azienda fondato ormai dieci anni fa che, con un team di fisici, ingegneri, esperti di UX e data scientists si occupa anche di creare connessioni con Università, centri di ricerca e startup per sviluppare progetti sempre all’avanguardia.“Siamo un’azienda tecnologica ormai da molto tempo – ha detto Balooch – ed è in parte dovuto al fatto che l’esperienza del consumatore nel settore della bellezza è completamente cambiata. Adesso ci sono persone che hanno bisogno di essere guidate verso il prodotto giusto grazie alla tecnologia. Vogliono nuovi dispositivi e formule insieme per ottenere le migliori prestazioni. Vogliono nuovi strumenti diagnostici per ottenere le giuste misurazioni. Quindi se vogliamo essere l’azienda cosmetica del futuro, la tecnologia deve essere parte integrante di tutto ciò che facciamo”.Balooch ha svelato come la tecnologia basata sulla luce, la diagnostica biologica e l’intelligenza artificiale stiano ridefinendo la cura della bellezza: dai rituali per la longevità della pelle e lo styling senza calore fino alla cura del cuoio capelluto potenziata dall’IA. “Abbiamo diversi nuovi dispositivi – ha continuato – e vi faccio due esempi. Il primo è il nostro Air Light Pro, un asciugacapelli rivoluzionario che utilizza la luce infrarossa generando molto meno calore rispetto agli altri asciugacapelli ma asciuga anche più velocemente perchè sfrutta la potenza della luce unita al calore. Nei prossimi mesi, inoltre, con Lancòme, lanceremo la maschera LED più sottile al mondo con uno spessore inferiore a 1 millimetro. E’ flessibile, allungabile proprio come una maschera in tessuto, a differenza delle maschere a luce pulsata che si trovano oggi sul mercato, ingombranti e pesanti. Siamo davvero entusiasti del futuro”.Gli obiettivi prefissati attraverso i servizi Beauty Tech sono chiari. Guidare le scelte dei consumatori con Virtual try on per trucco o colore dei capelli; diagnosticare e formulare raccomandazioni, ad esempio sulla cura della pelle; prevedere i risultati di bellezza in base alle prescrizioni; consigliare i consumatori con programmi personalizzati e routine di bellezza. “In L’Orèal crediamo molto nell’Open Innovation e lavoriamo in partnership con oltre 300 startup – ha concluso Balooch -Lavoriamo con startup in Italia, Francia, Usa, China e Sud America. Poichè oggi la definizione di bellezza si sta espandendo, l’obiettivo è lavorare in nuovi ambiti come la longevità. Stiamo collaborando con startup come Timeline in Svizzera che ci ha aiutato nel lancio del prodotto Longevity MD di Lancòme o con la startup cinese Zuvi specializzata in asciugacapelli. Lavoriamo con startup biotecnologiche in tutto il mondo. Stiamo sfruttando appieno le competenze delle persone e di altre realtà per definire il futuro della bellezza”.

– news in collaborazione con L’Orèal –

– foto xb4/Italpress –

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