Morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare

ROMA (ITALPRESS) –. Lo ha annunciato il Fatto Quotidiano, con il quale collaborava, sui social, dopo che a darne la notizia è stata la famiglia., politica antifascista tedesca anche lei sostenitrice del federalismo europeo,

E’ stata la compagna dell’economista e politico, oltrechè uno dei fondatori della moneta unica europea, Tommaso Padoa-Schioppa. Giornalista professionista dal 1974, inizia la propria carriera giornalistica scrivendo articoli per Il Globo. E’ stata poi tra i fondatori del quotidiano la Repubblica, dove ebbe una lunga relazione con il collega Mario Pirani, per poi passare, tra il 1984 ed il 1985, a collaborare col Corriere della Sera e La Stampa.

Dal 2016 collabora con il Fatto Quotidiano. Nel 2014 è stata eletta al Parlamento europeo con L’Altra Europa con Tsipras, formazione politica di cui è stata promotrice. Nel maggio del 2015, tuttavia, decise di abbandonare la lista restando come membro indipendente nel gruppo Gue. Nel 2005 è stata insignita del titolo di Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Nel 2022 con “Per il sonno della memoria” ha ricevuto il premio speciale, nell’ambito del Premio Viareggio. Nel corso della sua carriera ha scritto numerosi libri ricevendo premi e riconoscimenti.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-