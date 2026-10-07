Legge elettorale, via libera della Camera alla fiducia sull’articolo 3

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera, con 228 voti a favore 144 contrari e 3 astenuti, ha dato il via libera alla fiducia posta dal Governo sull’articolo 3 della riforma della legge elettorale.
La seduta proseguirà ora con il voto sull’art.8 del provvedimento. Domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-
La seduta proseguirà ora con il voto sull’art.8 del provvedimento. Domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto.
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