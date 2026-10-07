Edison Energia al fianco delle famiglie per ridurre i consumi e contenere la spesa

MILANO (ITALPRESS) – Edison Energia è al fianco delle famiglie italiane e agisce su più fronti per aiutarle a ridurre i consumi, contenere la spesa energetica e avere maggiore tranquillità nell’attuale contesto caratterizzato dalla volatilità dei prezzi dell’energia. “Circa il 60% della bolletta è legato ai consumi. Per questo siamo impegnati a premiare i comportamenti virtuosi, a ridurre i consumi e a concentrarli quando c’è disponibilità di energia rinnovabile: è così che Edison Energia accompagna ogni giorno milioni di famiglie verso una gestione più consapevole dell’energia, aiutandole ad avere maggiore controllo sulla propria spesa e a ridurla – ha detto Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia, nel corso di un incontro con la stampa a Milano -. Considerata l’incertezza dei mercati energetici, offriamo benefici crescenti nel tempo e soluzioni a prezzo fisso che consentono di tutelare i clienti dagli attuali picchi di prezzo. Oggi queste opzioni sono scelte da oltre il 70% dei nuovi clienti che sottoscrivono un’offerta nei nostri negozi e online. Oltre alla convenienza di prezzo vogliamo creare valore per il cliente attraverso la prossimità, qualità del servizio ed elementi distintivi come la piattaforma di servizi Risolve”Per fornire un beneficio immediato ai clienti che scelgono luce e gas, Edison Energia lancia la nuova promo 2×1, che prevede, in caso di sottoscrizione di una doppia fornitura commodity luce e gas da ottobre fino a fine novembre, che il prezzo di commercializzazione di una delle due forniture sia in omaggio per i primi 12 mesi. Una misura che va nella direzione di attenzione al cliente che vede ridotta la componente fissa della bolletta a fronte della scelta di una doppia fornitura con un vantaggio fino a 120 euro.Con il programma Spendi&Riprendi nell’ultimo anno la società ha consentito benefici fino a oltre 150 euro per cliente e, tra le altre azioni incentivate, Edison Energia premia i clienti che riducono i consumi rispetto all’anno precedente e stimolando quindi comportamenti che possono generare risparmi fino al 20% sui consumi energetici.A queste iniziative si aggiunge l’adesione alle misure volontarie del Decreto Bollette 2026, che prevedono uno sconto fino a circa 60 euro annui sulla fornitura di energia elettrica per il biennio 2026-2027. A ulteriore conferma dell’impegno verso le famiglie, i clienti aventi diritto al contributo che sono anche titolari di un contratto gas di mercato libero con Edison Energia riceveranno un ulteriore sconto di pari importo, erogato all’interno del programma Spendi&Riprendi.I clienti Edison possono inoltre aderire alle offerte a prezzo fisso Sweet per luce e gas e, nei territori che ospitano impianti rinnovabili della società, sottoscrivere l’offerta Edison 5xTe Luce Km0, che prevede prezzo fisso per cinque anni, bonus crescenti in bolletta ed energia a chilometro zero. L’iniziativa, già attiva nella provincia di Enna dove è stata scelta dal 90% dei clienti Edison della provincia, sarà progressivamente estesa ad altri territori, a partire da Chieti, Pisa, Benevento e Foggia.Produrre energia da fonti rinnovabili non è più un’opportunità riservata a chi possiede un impianto fotovoltaico. Attraverso la Comunità del Sole di Edison Energia, la società rende accessibili i benefici delle Comunità Energetiche Rinnovabili anche a chi non può installare pannelli sulla propria abitazione.I consumatori che aderiscono alla CER promossa da Edison Energia e diventano clienti luce ottengono un doppio beneficio: la Tariffa Premio riconosciuta dal GSE per l’energia autoconsumata virtualmente e la Quota Sole Edison, fino a complessivi 500 euro, riconosciuti direttamente in bolletta in cinque anni ai primi 5.000 clienti aderenti. Il vantaggio economico garantito da Edison Energia è equivalente al risparmio generato in 5 anni da un impianto fotovoltaico da circa 2 kWp, senza la necessità di sostenere alcun investimento.Per chi sceglie invece di investire nell’autoproduzione, Edison Energia propone il pacchetto My Sun Pro, la soluzione fotovoltaica eletta Prodotto dell’Anno 2026, che ha trovato grande interesse da parte dei consumatori raddoppiando le vendite rispetto all’anno precedente. Grazie alla batteria virtuale inclusa, i clienti possono beneficiare di un prezzo scontato per l’energia da usare la sera, oltre ad avere la copertura assicurativa in caso di danni. I vantaggi dell’autoproduzione sono stati compresi e oltre l’80% dei clienti ha scelto di affiancare all’impianto anche un sistema di accumulo fisico.Per chi vive in condominio, la società ha sviluppato un modello di comunità energetica condominiale che permette di accedere all’energia rinnovabile senza sostenere l’investimento iniziale e la manutenzione dell’impianto, avendone un beneficio diretto riconosciuto da Edison Energia. Oggi le comunità energetiche condominiali contrattualizzate da Edison Energia comprendono oltre 3,8 MW di impianti fotovoltaici e circa 2.000 nuclei familiari aderenti.Dal 4 ottobre Edison Energia è on air con la nuova campagna “C’è chi parla e chi Risolve” in TV e sui canali digitali e radiofonici, oltre a essere presente negli oltre 1.100 punti vendita in tutta Italia.

– foto ufficio stampa Edison –

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