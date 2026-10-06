Trapani, avvicendamento alla direzione della Agenzia delle Dogane e Monopoli

Alessandro Debonis sostituisce Ivan Santi Spina

Importanti avvicendamenti presso la Direzione Territoriale Sicilia della agenzia Dogane e Monopoli Alla presenza del Direttore Territoriale Davide Miggiano, si è tenuto il formale passaggio di consegne alla guida della struttura doganale della provincia di Trapani, L’incontro è stato anche l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento ad Ivan Santi Spina, dirigente che ha guidato l’Ufficio nell’ultimo periodo in qualità di direttore ad interim il quale ha garantito la piena continuità operativa e il conseguimento degli obiettivi dell’Agenzia in un territorio di particolare rilevanza per i flussi commerciali e per le attività di controllo doganale, soprattutto nel settore energetico.

Contestualmente, la visita ha visto l’insediamento ufficiale del nuovo direttore dell’Ufficio di Trapani, al suo primo incarico dirigenziale; immesso nei ruoli dell’Agenzia e recentemente impegnato in un percorso di formazione specialistica presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Nel dare il benvenuto al nuovo direttore, ha rivolto ad Alessandro Debonis i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, sottolineando la centralità della sede di Trapani nelle attività di vigilanza e di facilitazione del commercio legittimo nella Regione Siciliana.

Il neodirettore, originario di Marsala, guiderà la struttura mettendo a disposizione le competenze acquisite nel corso del percorso formativo presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il dialogo e la collaborazione con le istituzioni locali, le Forze dell’ordine e gli operatori economici del territorio. (gdb)