Olbia capitale della boccia, al Palageovillage il challenger verso Los Angeles

OLBIA (ITALPRESS) –, in programma dal 12 al 20 ottobre al PalaGeovillage. L’evento, organizzato da World Boccia e Federazione Italiana Bocce, vedrà la partecipazione di oltre 200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti, con 77 atlete e atleti impegnati nelle prove individuali BC1, BC2, BC3 e BC4, nelle competizioni a coppie BC3 e BC4 e nella gara a squadre BC1-BC2. Il Challenger rappresenta una tappa importante nel percorso di qualificazione verso i Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028 e conferma Olbia tra le sedi di riferimento internazionale per la boccia paralimpica. La cerimonia inaugurale è prevista il 13 ottobre alle 18.30, mentre le gare individuali si svolgeranno dal 14 al 17 ottobre e quelle a coppie e a squadre dal 18 al 19 ottobre.

“Questo Challenger rappresenta una tappa fondamentale per la crescita della boccia italiana – ha dichiarato il presidente della Federazione italiana Bocce, Roberto Favre -. Stiamo investendo molto in questa disciplina, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dei nostri atleti, anche delle nuove generazioni e degli Under 23, e di costruire un percorso ambizioso che guarda anche al sogno di Los Angeles 2028”.

L’Italia sarà rappresentata da alcuni dei suoi principali atleti, tra cui Gabriele Zendron, numero 15 del ranking mondiale, Giuseppe Rollo (20), Michela Maria Favini (29), Riccardo Zanella (43) e Claudia Targa (51).

Alla competizione prenderanno parte Argentina, Australia, Austria, Canada, Colombia, Corea, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, India, Israele, Isole Faroe, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Singapore, Spagna, Slovacchia, Stati Uniti, Ucraina e Ungheria.

– foto ufficio stampa Federbocce –

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