Olbia capitale della boccia, al Palageovillage il challenger verso Los Angeles

“Questo Challenger rappresenta una tappa fondamentale per la crescita della boccia italiana – ha dichiarato il presidente della Federazione italiana Bocce, Roberto Favre -. Stiamo investendo molto in questa disciplina, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dei nostri atleti, anche delle nuove generazioni e degli Under 23, e di costruire un percorso ambizioso che guarda anche al sogno di Los Angeles 2028”.
L’Italia sarà rappresentata da alcuni dei suoi principali atleti, tra cui Gabriele Zendron, numero 15 del ranking mondiale, Giuseppe Rollo (20), Michela Maria Favini (29), Riccardo Zanella (43) e Claudia Targa (51).
Alla competizione prenderanno parte Argentina, Australia, Austria, Canada, Colombia, Corea, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, India, Israele, Isole Faroe, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Singapore, Spagna, Slovacchia, Stati Uniti, Ucraina e Ungheria.
– foto ufficio stampa Federbocce –
(ITALPRESS).