Il satellite cinese-europeo Smile invia le prime immagini dallo spazio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE), un satellite frutto della collaborazione tra Cina ed Europa, ieri ha diffuso la prima serie di immagini e dati scientifici, entrando così nella fase di operazioni scientifiche regolari.

Tra queste immagini figura la prima panoramica continua dell’aurora boreale, che ne mostra la struttura dettagliata su lunghi periodi di tempo. Un’altra immagine rivela i resti luminosi di una stella esplosa a circa 160.000 anni luce di distanza. Il satellite ha inoltre raccolto le prime misurazioni ad alta risoluzione dei campi magnetici e degli ioni in un’orbita terrestre molto elevata.

Gli scienziati ritengono questi primi risultati molto promettenti. I dati aiuteranno i ricercatori a comprendere meglio come l’attività del Sole influisca sull’ambiente spaziale terrestre.

SMILE è stato lanciato il 19 maggio dalla Guyana francese. Dopo circa un mese di aggiustamenti orbitali, ha raggiunto la sua orbita operativa il 20 giugno. Tutti gli strumenti sono stati accesi e hanno funzionato normalmente. E’ stata quindi completata la calibrazione e SMILE ha iniziato a raccogliere dati validi.

La missione SMILE è il primo progetto di esplorazione scientifica spaziale tra Cina ed Europa caratterizzato da una collaborazione a livello di missione, completa e approfondita, con l’obiettivo di svelare i misteri dell’interazione tra il vento solare e la magnetosfera terrestre.

Le immagini e i dati appena diffusi sono stati raccolti dai quattro strumenti scientifici a bordo del satellite.

SMILE trasporta il primo strumento al mondo per immagini a raggi X molli (SXI) installato su un veicolo spaziale, in grado di trasformare in immagini il confine della magnetosfera, in precedenza “invisibile”. A bordo sono presenti anche uno strumento per immagini ultraviolette (UVI) dell’aurora, un analizzatore di ioni leggeri (LIA) e un magnetometro (MAG).

Insieme, questi strumenti consentono di acquisire simultaneamente immagini su scala globale dei cambiamenti della magnetosfera e di misurare direttamente le condizioni del vento solare nella posizione del satellite. Ciò offre agli scienziati uno strumento senza precedenti per studiare fenomeni di meteorologia spaziale come tempeste e sottotempeste magnetiche.

Nato da un’iniziativa di cooperazione avviata congiuntamente dall’Accademia cinese delle scienze e dall’Agenzia spaziale europea nel 2015, il progetto SMILE ha istituito un meccanismo di cooperazione paritario, reciprocamente vantaggioso e complementare.

La Cina è stata interamente responsabile dello sviluppo della piattaforma satellitare, della telemetria e del controllo, del supporto a terra e della realizzazione dei sistemi di applicazione scientifica, e ha guidato lo sviluppo dei carichi utili UVI, LIA e MAG. La parte europea si è occupata dello sviluppo del modulo di carico utile e dello SXI, e ha fornito il vettore di lancio, il sito di lancio e il supporto alla telemetria e al controllo durante la fase attiva.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-