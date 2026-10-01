Il Comune di Marsala cerca un dirigente amministrativo-contabile

L’Amministrazione comunale di Marsala ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Dirigente Amministrativo/Contabile. La durata dell’incarico avrà decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro e – ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 – non potrà eccedere la durata del mandato della sindaca in carica. Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, i candidati devono essere in possesso anche di specifici requisiti, tra i quali la Laurea in Economia e Commercio o Scienze Politiche o Scienze Statistiche e titoli equipollenti o equiparati, nonché esperienze lavorative come riportate nell’Avviso.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro il prossimo 13 ottobre, secondo le modalità indicate nel suddetto Avviso, pubblicato sul sito inPA https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=2e75e60e02834b4e8b4098b0cc89a248