Al via la Serie C: Nuova Pallacanestro Marsala in trasferta a Capo d’Orlando

La Nuova Pallacanestro Marsala è pronta a inaugurare il proprio campionato di Serie C 2026/2027 con un esordio di grande spessore. Sabato 26 settembre, la squadra guidata da coach Peppe Grillo sarà ospite della Nova Basket Capo d’Orlando, al PalaTorre, in una sfida che apre subito le danze di una stagione ricca di ambizioni. Per i lilybetani si tratta del primo impegno ufficiale della nuova annata: un test importante, contro una formazione solida e organizzata, ma anche l’occasione per mostrare fin da subito l’identità del gruppo marsalese. La NPM si presenta al via con un progetto che punta su giovinezza, entusiasmo e qualità tecnica.

Il gruppo si propone come una squadra fresca e ambiziosa, capace di interpretare un basket movimento, velocità e intensità, con l’obiettivo di regalare al pubblico momenti di bel gioco. Il lavoro condotto in preparazione ha puntato sulla coesione, sulla crescita collettiva e sulla capacità di adattamento, elementi che rendono questa formazione imprevedibile e combattiva, pronta a mettere difficoltà anche agli avversari più esperti. L’esordio in casa della Nova rappresenterà una prova importante per misurare lo stato di forma e la maturazione del gruppo. Marsala affronterà la gara con la consapevolezza di avere un progetto credibile e con la voglia di affermare subito la propria personalità. La società invita tifosi, simpatizzanti e appassionati a seguire la squadra in questa prima tappa di campionato, consapevoli che il sostegno del pubblico marsalese è da sempre una risorsa preziosa per i ragazzi in campo.