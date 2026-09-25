Al Cine Don Bosco di Marsala Brad Pitt in “Heart of the Beast”

Al Cine Don Bosco di Marsala verrà proiettato il film “Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio” di David Ayer con Brad Pitt, J.K. Simmons e Anna Lambe. Il thriller d’avventura vede come protagonista James Belmont, ufficiale delle Forze Speciali che, dopo un drammatico incidente aereo, resta bloccato nelle terre più remote dell’Alaska insieme a Odin, il suo fedele cane militare. Tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, i due dovranno affidarsi l’uno all’altro per sopravvivere. Nel cast anche J.K. Simmons e Anna Lambe. Proiezioni alle ore 18.30 e 21.