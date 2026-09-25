A Misiliscemi una giornata tra salute, agricoltura e dialogo tra i popoli

Domenica 27 settembre, dalle ore 10, la Piazza del Villaggio di Locogrande a Misiliscemi, ospiterà un’iniziativa pubblica promossa da una coalizione civica e territoriale (tra cui Terra Insumisa Alcamo, Comitato No F-35, Sindacato USB e Associazione Peppino Impastato), incentrata sulla difesa della vita, della salute pubblica, dell’acqua e del patrimonio agricolo del Trapanese. L’incontro nasce dalla volontà di rimettere al centro della discussione pubblica i bisogni primari della cittadinanza. A fronte di uno stanziamento statale di oltre 112,6 milioni di euro per la realizzazione del Lightning Training Center presso il 37° Stormo di Birgi — centro internazionale per l’addestramento sui caccia d’attacco F-35 —, il territorio locale continua infatti ad affrontare gravi carenze nei servizi civili essenziali: dalla mancanza di servizi di primo soccorso alla viabilità provinciale dissestata, fino ai drammatici razionamenti idrici che mettono in ginocchio la viticoltura (Marsala DOC) e l’olivicoltura (Valli Trapanesi DOP).

L’iniziativa vedrà la partecipazione straordinaria di una delegazione internazionale dal Messico, composta dai rappresentanti del Congresso Nazionale Indigeno (CNI) e del Centro per i Diritti Umani Frayba, giunti in Sicilia per costruire un ponte di convergenza mediterranea e globale tra le comunità che difendono i beni comuni, l’ambiente e la vita quotidiana contro ogni forma di devastazione e militarizzazione dei territori. La vera sicurezza di una comunità non si misura nella capacità di addestrare velivoli d’attacco, ma nella garanzia della salute per i residenti, nell’acqua per i nostri agricoltori e in strade sicure per i nostri figli. Per questo motivo, durante la mattinata si svolgerà un laboratorio artistico e creativo aperto a tutti e tutte, dove cittadini e attivisti realizzeranno materiali comunicativi e visivi unendo l’arte siciliana a quella messicana. La nostra presenza sul territorio è finalizzata al monitoraggio indipendente dell’impatto ambientale/sanitario e alla richiesta di riconversione civile delle risorse pubbliche.

Programma:

Ore 10:00: Laboratorio aperto di creazione visiva (pittura di striscioni e cartelli partecipati dedicati all’acqua, alla salute e alla vita).

Ore 12:00: Assemblea pubblica con gli interventi dei comitati territoriali e degli ospiti internazionali del CNI e del Centro Frayba.