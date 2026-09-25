A “Il Mare colore dei libri” la voce di Salvo Piparo tra cunti e storie di mafia. VIDEO

Una gradita presenza al Festival dell’editoria “Il Mare colore dei libri” di Marsala, nella seconda giornata, è stata quella dell’attore, narratore e cuntista Salvo Piparo che da anni porta avanti la tradizione e la cultura di Palermo nel cuore della Sicilia. Al Festival la sua voce ha guidato il romanzo di Daniele Billitteri “Noi, i ragazzi di corso dei mille” (Navarra Editore) e il volume scritto a quattro mani dal Procuratore della Repubblica di Marsala Fernando Asaro con la giornalista Maristella Panepinto “La storia del bambino senza voce” (Navarra) che racconta la drammatica vicenda legata all’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo che venne sciolto nell’acido per mano della mafia, un rapimento finalizzato a spingere il padre Santino a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci e sull’imprenditore mafioso Salvo.

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