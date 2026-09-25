A “Il Mare colore dei libri”, Billitteri racconta i giovani della Palermo anni ’50. VIDEO

Il giornalista e scrittore Daniele Billitteri ha presentato a “Il Mare colore dei libri”, il Festival dell’Editoria di Marsala, ha presentato il romanzo “Noi, i ragazzi di corso dei mille” all’interno del Parco Archeologico Lilibeo. È la fine degli anni Cinquanta e a Palermo, in fondo a Corso dei Mille, c’è un mondo che i grandi non vedono: “la Tacca”, regno selvatico e libero di un gruppo di ragazzini che cresce tra strade polverose e campagne con gebbie in cui tuffarsi per dimenticare la miseria, mentre il mare di Mondello diventa sempre di più una promessa di felicità. Qui vive Daniele, detto Dente Funciuto, insieme a una banda di inseparabili amici che attraversa l’infanzia con l’urgenza e la ferocia di chi sente che ogni giorno è eterno. Tra giochi, sfide, amicizie e i primi turbamenti d’amore, Billiterri narra di questi ragazzi che imparano a guardare il mondo “Laffuori”, quello degli adulti, duro e incomprensibile, restando aggrappati alla loro libertà. Ma il tempo cambia tutto. Il quartiere si trasforma, le strade cancellano luoghi e ricordi, e quei bambini diventano uomini costretti a separarsi, portando con sé ciò che non può essere distrutto: la memoria di un’età irripetibile.

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