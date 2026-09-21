Best Insanitas, nella seconda edizione assegnati 50 premi alla sanità siciliana

PALERMO (ITALPRESS) – Un’iniziativa dedicata a chi, ogni giorno, lavora per rendere la sanità siciliana più efficiente, innovativa e vicina ai bisogni dei cittadini. Si è svolta al Grand Palladium Sicilia Resort di Campofelice di Roccella (Palermo) la seconda edizione di Best Insanitas, il premio promosso dalla testata giornalistica Insanitas per valorizzare le migliori esperienze e le buone pratiche realizzate nelle strutture sanitarie dell’Isola.

L’evento ha rappresentato un’occasione di incontro e confronto tra professionisti della Sanità, rappresentanti delle istituzioni, manager, medici e operatori sanitari, accomunati dall’impegno quotidiano per il miglioramento dei servizi e della qualità delle cure. Al centro della manifestazione, le esperienze virtuose che raccontano una Sanità capace di innovare, affrontare le difficoltà e mettere al centro la persona, attraverso la competenza, la professionalità e il lavoro di squadra.

Nel corso della cerimonia sono state premiate 50 best practices selezionate tra le esperienze raccontate da Insanitas relativamente al 2025, dalla chirurgia specialistica ai nuovi modelli di assistenza territoriale, fino ai progetti dedicati all’innovazione tecnologica e all’accessibilità delle cure.

Best Insanitas conferma così la propria missione: raccontare le esperienze positive che meritano di essere conosciute, condivise e, quando possibile, replicate, contribuendo a diffondere una cultura della buona Sanità in Sicilia.

– Foto Best Insanitas –

(ITALPRESS).