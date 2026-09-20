TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Successo per la prima edizione dei Taormina Music Awards, la nuova rassegna che celebra i grandi protagonisti della musica attraverso premi alla carriera e riconoscimenti speciali. Ieri sera, sul suggestivo palco del Teatro Antico di Taormina, musica dal vivo, grandi ospiti, talk esclusivi e gli attesissimi premi.

“La prima edizione dei Taormina Music Awards ci restituisce esattamente il senso della sfida che abbiamo voluto lanciare con la Fondazione: non aggiungere semplicemente un altro evento al calendario, ma costruire un nuovo appuntamento – dichiara il Sindaco della Città di Taormina Cateno De Luca – Il Teatro Antico ha accolto artisti, linguaggi e generazioni diverse, trasformandosi per una sera in un grande palcoscenico della musica italiana. Siamo partiti da qui, ma l’ambizione è far crescere questo progetto anno dopo anno, rafforzandone identità, qualità e dimensione internazionale. Taormina deve continuare a essere il luogo in cui i grandi eventi non vengono soltanto ospitati, ma nascono, crescono e diventano parte dell’identità della città”.

“Questa prima edizione rappresenta l’inizio di un percorso – afferma Valeria Brancato, Presidente della Fondazione Taormina – Abbiamo voluto costruire un evento che andasse oltre la dimensione del singolo concerto, mettendo al centro la musica e i suoi protagonisti attraverso esibizioni, racconti e riconoscimenti pensati per valorizzare percorsi artistici e identità differenti. La risposta del pubblico e la qualità degli artisti che hanno condiviso con noi questa prima edizione ci confermano che esistono tutte le condizioni per far crescere i Taormina Music Awards e dare loro una fisionomia sempre più forte e riconoscibile. Un risultato che nasce da un grande lavoro di squadra. Desidero ringraziare tutto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Taormina, il sovrintendente Rosario Coppolino e Niccolò Petitto, che ha curato la produzione e la direzione artistica dell’evento, insieme a tutti coloro che, con professionalità e impegno, hanno contribuito alla realizzazione di questa prima edizione”.

L’evento, condotto da Bianca Guaccero e Pino Strabioli, si è aperto con le esibizioni di Alessio Bondì e Mille, per poi proseguire con le performance e i dialoghi sul palco di Serena Brancale, Willie Peyote, Ditonellapiaga ed Ermal Meta.

Uno dei momenti culminanti della serata è stato quello della consegna del prestigioso Taormina Centauro Award a Marco Masini da parte del Sindaco di Taormina Cateno De Luca, seguito poi dall’esibizione di Diodato. Il Legend Music Award è stato assegnato a Vasco Rossi; impossibilitato a partecipare all’evento, ha ricevuto il riconoscimento precedentemente dalla Presidente della Fondazione Valeria Brancato e dalla vicesindaco Alessandra Cullurà.

La serata è stata arricchita dall’originale connubio di musica, pianoforte e comicità di Carlo Amleto e dalle incursioni della travolgente Barbara Foria, oltre che dai collegamenti dal backstage di Andrea Dianetti e Giulia Penna, presto visibili sui social della rassegna. Sul palco la compagnia di Marco Savatteri, la Savatteri Produzioni, e il corpo di ballo, interamente composto da artisti siciliani, che ha emozionato il pubblico con le coreografie firmate da Irma di Paola appositamente per questo appuntamento live.

Di seguito gli artisti e i premi della prima edizione della rassegna:

ALESSIO BONDÌ – Taormina Music Award Radici

SERENA BRANCALE – Taormina Music Award Mediterraneo

DIODATO – Taormina Music Award Scripta Volant

DITONELLAPIAGA – Taormina Music Award Artista dell’Anno

MARCO MASINI – Taormina Centauro Award

ERMAL META – Taormina Music Award Note d’Autore

MILLE – Taormina Music Award Rivelazione

WILLIE PEYOTE – Taormina Music Award Voce Fuori Dal Coro

VASCO ROSSI – Taormina Legend Award

Taormina Legend Award Massimo Tomasino ha curato il progetto luci e video, gli autori della rassegna musicale sono stati Gianmarco Spineo, Raffaello Fusaro e Niccolò Petitto. Regia di Claudio Insegno e Raffaello Fusaro.

Ideato e voluto dal Comune di Taormina guidato dal Sindaco Cateno De Luca, dalla Fondazione Taormina presieduta da Valeria Brancato e dall’Assessorato al Turismo per la Città di Taormina, i Taormina Music Awards nascono come un grande evento dal vivo pensato per diventare un appuntamento di riferimento nel panorama musicale italiano.

Organizzato da Enpi Entertainment di Niccolò Petitto, che ne cura anche la direzione artistica, il format coniuga esibizioni live e momenti di approfondimento con gli artisti, recuperando lo spirito dei grandi eventi musicali italiani e reinterpretandolo in una chiave contemporanea, con una forte vocazione internazionale.

– Foto ufficio stampa Taormina Music Awards –

(ITALPRESS).