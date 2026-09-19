Medicina a Trapani, si apre il confronto per il nuovo polo universitario

Un percorso per portare la formazione universitaria in Medicina e Chirurgia a Trapani e rafforzare il legame tra formazione, professione medica e sistema sanitario provinciale. È questo l’orizzonte emerso dall’incontro operativo svoltosi ieri a Palermo, che ha posto le prime basi per verificare la possibilità di attivare a Trapani un percorso di Medicina dell’Università degli Studi di Palermo.

Al confronto hanno preso parte il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, la presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Maria Pia Castiglione, il presidente del Polo Universitario di Trapani, Giorgio Scichilone, il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, Filippo Mangiapane, e l’assessora del Comune di Trapani con delega all’Università, Giusy Poma.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto concreto su un progetto destinato, se le successive verifiche ne confermeranno la fattibilità, a incidere sull’offerta formativa del territorio e sulla sua capacità di dialogare con il sistema sanitario provinciale.

La proposta di rafforzare la vocazione sanitaria del Polo Universitario di Trapani e di verificare le condizioni necessarie all’attivazione del corso è stata condivisa dai partecipanti. Il rettore Midiri ha manifestato la disponibilità ad approfondire il progetto attraverso la convocazione di un tavolo tecnico-istituzionale, al quale coinvolgere anche ASP, Regione Siciliana, sindaci del territorio, Prefettura e Ordine dei Medici.

Il tavolo sarà chiamato a esaminare gli elementi necessari alla realizzazione del progetto: strutture, rete ospedaliera, capacità formativa, aspetti organizzativi, sostenibilità economica e investimenti. L’obiettivo sarà verificare concretamente requisiti e condizioni per una possibile attivazione del corso, individuando un modello capace di garantire elevati standard formativi e una stretta integrazione con la realtà sanitaria provinciale.

“L’avvio di questo percorso rappresenta una prospettiva di grande rilievo per l’intero territorio trapanese – dichiara il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, Filippo Mangiapane -. La presenza di un percorso universitario di Medicina a Trapani non avrebbe soltanto un importante valore formativo, ma potrebbe contribuire a costruire un legame sempre più forte tra Università, professione medica e sistema sanitario provinciale. Formare medici nel nostro territorio significa investire sui giovani, sulla qualità dell’assistenza e sulla capacità di rendere il nostro sistema sanitario più attrattivo e più solido nel futuro. L’Ordine dei Medici è pronto a mettere a disposizione competenze, esperienza professionale e capacità di raccordo con il mondo sanitario affinché questo progetto possa svilupparsi su basi concrete, sostenibili e di elevata qualità formativa”.