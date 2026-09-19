Trapani, tre auto distrutte dalle fiamme all’alba: scattano le indagini￼

Notte movimentata nel centro storico di Trapani, dove tre automobili sono state distrutte dalle fiamme a poche ore di distanza l’una dall’altra. Gli incendi si sono verificati nelle prime ore della giornata, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza le aree interessate e avviare gli accertamenti del caso.

Tre interventi in poche ore

Il primo rogo è stato segnalato quando era ancora buio. Successivamente altri due incendi hanno coinvolto altrettante vetture parcheggiate in diverse zone del centro storico. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente per spegnere le fiamme ed evitare che il fuoco si propagasse ad altri mezzi o agli edifici vicini.

Accertamenti sulle cause

Al momento non sono state rese note le cause degli incendi. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per comprendere l’origine dei roghi e verificare se i tre episodi possano essere collegati tra loro. Sul posto sono stati effettuati i rilievi necessari per accertare eventuali tracce che possano indirizzare le indagini.

Preoccupazione tra i residenti

Gli episodi hanno suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati dal rumore delle sirene e dalla presenza dei mezzi di soccorso. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alle vetture coinvolte risultano ingenti. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e stabilire l’eventuale natura dolosa degli incendi.