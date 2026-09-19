Scontro sulla Mazara-Marsala: muore un uomo, diversi i feriti

Tre autovetture si sono scontrate lungo la strada che da Mazara conduce a Marsala, all’altezza di Petrosino intorno alle 23.30 di ieri sera. Nell’impatto frontale però – ancora da chiarire nella sua dinamica – il conducente di un mezzo è morto sul colpo. L’uomo aveva 47 anni, si chiama Francesco Giacalone, un passato nel calcio ed oggi una famiglia ed un lavoro in un ristorante di Mazara. Per estrarlo dalle lamiere della sua vettura si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Subito sul posto sia le Forze dell’Ordine che il 118 per soccorrere gli altri feriti e il medico legale per accertare la morte della vittima. Purtroppo quel tratto di strada sempre poco illuminato, è luogo di incidenti spesso mortali. Negli anni tante proposte e proclami sono stati fatti per chiedere la pubblica illuminazione ma nulla è stato mai veramente fatto.