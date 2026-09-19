Cristina Ciminnisi: “Ho una battaglia in più da affrontare”

Ha scelto di parlarne direttamente alle persone che, in questi anni, l’hanno sostenuta e accompagnata nel suo percorso politico. Con un messaggio affidato ai social, la deputata regionale Cristina Ciminnisi ha spiegato il motivo della sua minore presenza pubblica nelle ultime settimane: le è stato diagnosticato un sarcoma. Una comunicazione personale, ma anche un modo per condividere con chi le ha dato fiducia un momento particolarmente delicato.

“Mi è stato diagnosticato un sarcoma”, scrive Ciminnisi, scegliendo di affrontare la notizia senza giri di parole. La diagnosi, spiega, le impone per un periodo di “riorganizzare” le proprie energie e la propria presenza pubblica. Ma nel suo messaggio non c’è l’intenzione di fare un passo indietro dal proprio impegno. “Non ho alcuna intenzione di fermarmi”, sottolinea la parlamentare regionale, spiegando che continuerà a portare avanti la propria attività politica, anche se “in modo diverso”, e a occuparsi delle questioni del territorio. Poi il riferimento alla sfida personale che l’attende e alle persone che rappresentano per lei la forza necessaria per affrontarla: il figlio, la famiglia, gli amici e i tanti cittadini che le hanno dato fiducia.

“C’è solo – tra le altre – una battaglia in più da affrontare, e la affronterò con tutta la forza che ho”, scrive.

Parole che raccontano soprattutto la volontà di mantenere un legame con la propria comunità anche in una fase nella quale le priorità personali inevitabilmente cambiano. A conclusione del messaggio, Ciminnisi guarda già oltre questo momento: “Abbiamo ancora tante battaglie da combattere insieme per la nostra bella Sicilia”. E chiude con una frase che racchiude il senso della sua comunicazione: “A riveder le stelle!”. Da parte della redazione di ItacaNotizie, un pensiero di vicinanza a Cristina Ciminnisi e alla sua famiglia, con l’auspicio che possa affrontare questo percorso con serenità, circondata dall’affetto delle persone che le sono vicine.