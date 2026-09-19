Eventi nel trapanese: musica, libri, vino e formazione

Un fine settimana ricco di appuntamenti tra cultura, musica, tradizioni e formazione attende la provincia di Trapani. Da Gibellina a Castelvetrano, passando per Petrosino e Mozia, il territorio propone iniziative che spaziano dal concerto d’autore alla letteratura, dalle eccellenze vitivinicole ai percorsi dedicati ai giovani professionisti.

Gibellina, Daria Biancardi canta con la banda cittadina

Sarà un incontro inedito quello in programma domenica 20 settembre alle 21 all’auditorium del MAC, il Museo d’arte contemporanea “Ludovico Corrao” di Gibellina. La cantante soul e blues Daria Biancardi si esibirà insieme al complesso bandistico “Gioacchino Rossini” diretto da Rosario Rosa. Il concerto inaugurerà il festival “Silenzi d’artista: il suono cosmico”, diretto da Andrea Cusumano e dedicato al rapporto tra il suono nell’arte contemporanea e le arti visive, nell’ambito del programma di Gibellina Capitale dell’arte contemporanea. Per la prima volta l’artista palermitana salirà sul palco accompagnata da una banda musicale cittadina. Il repertorio sarà dedicato a tre grandi voci femminili della musica internazionale: Mina, Whitney Houston e Aretha Franklin. L’iniziativa punta anche a valorizzare il ruolo delle bande musicali come luoghi di formazione e crescita culturale, oltre che custodi delle tradizioni popolari.

Castelvetrano, Lidia Tilotta ospite di “Al centro della Parola”

Prosegue al Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano la seconda edizione della rassegna letteraria “Al centro della Parola”, promossa dal direttore Sandro Petretto. Il quinto e penultimo appuntamento si terrà sabato 26 settembre alle 18 e vedrà protagonista la giornalista e scrittrice Lidia Tilotta, vicecaporedattrice del Tgr Sicilia, che presenterà il libro “Sogni di zenzero. Una storia, tante ricette tra il Senegal e la Sicilia”, scritto insieme a Mareme Cisse. L’opera intreccia racconto autobiografico, testimonianza civile e viaggio tra culture diverse, attraverso storie di integrazione, memoria e speranza, accompagnate da immagini che arricchiscono il percorso narrativo. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Jana Cardinale. L’incontro è organizzato in collaborazione con la libreria “Il Giardino Segreto”.

Petrosino celebra la tradizione con la Sagra dell’Uva e del Vino

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre torna a Petrosino la Sagra dell’Uva e del Vino 2026, organizzata dalla Pro Loco e inserita nel cartellone “Petrosino di Mare e di Vino 2026”, con il contributo del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Per tre giorni Viale Francesco De Vita e Viale Giacomo Licari ospiteranno degustazioni, prodotti tipici, spettacoli, musica, teatro e folklore, in un percorso dedicato alla cultura vitivinicola che caratterizza il territorio. Tra gli appuntamenti principali figura la masterclass organizzata da AIS Trapani, in programma sabato 19 settembre alle 18 al Centro Polivalente, dedicata all’approfondimento della cultura del vino e delle eccellenze enologiche locali.

Mozia, giovani laureati STEM protagonisti di “WAS in STEM”

L’Isola di Mozia, nella Riserva Naturale dello Stagnone di Marsala, ha ospitato nei giorni scorsi “WAS in STEM”, iniziativa promossa da E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e della Fondazione Giuseppe Whitaker. L’evento ha coinvolto 74 laureati nelle discipline STEM assunti in Sicilia da Enel nel triennio 2020-2022. Attraverso incontri e testimonianze istituzionali, l’iniziativa è stata pensata per favorire la crescita professionale dei giovani e rafforzare i valori aziendali legati a integrità, responsabilità, etica, umiltà e ambizione. La scelta di Mozia ha offerto inoltre ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza immersa in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia della provincia di Trapani.