Piscina comunale Marsala: dopo anni di annunci, lavori ancora da completare

La piscina comunale di Marsala aggiunge un nuovo capitolo a una storia lunga anni, fatta di chiusure, lavori, finanziamenti, annunci di riapertura e continui rinvii. L’ultima novità arriva dal punto di vista burocratico, infatti in data 8 settembre 2026 l’Amministrazione comunale ha stipulato con la ditta “Calcestruzzi dello Stretto s.r.l.” di Messina, il contratto d’appalto relativo ai lavori di “Completamento degli interventi di manutenzione della piscina comunale”. Un nuovo intervento che conferma come, per restituire l’impianto alla fruizione della città, ci siano ancora opere di adeguamento e completamento da eseguire.

Dalla riapertura del 2016 alla nuova chiusura

Per capire quanto sia lunga la vicenda bisogna tornare indietro almeno al 2016. Dopo una chiusura durata quasi un anno e mezzo, la piscina di via Dante Alighieri veniva annunciata in riapertura per il 1° ottobre di quell’anno. In quei mesi erano stati effettuati diversi interventi ma appena due anni dopo, nell’ottobre 2018, arrivò un’altra ‘doccia fredda’: i Vigili del Fuoco disposero la chiusura della struttura per il mancato adeguamento a prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. A dover intervenire era il gestore dell’impianto, l’ASD Blu Water.

Le proteste e il contenzioso

Nel 2021 l’allora consigliere Ivan Gerardi denunciò le condizioni dell’impianto e spiegò che, dopo la scadenza del contratto con la società che aveva gestito la piscina, erano necessari nuovi lavori di manutenzione e sollevò anche la questione delle somme, tante, di cui la società era debitrice con il Comune che difatti aprì un contenzioso. La vicenda arrivò sul piano della protesta: lavoratori, associazioni e cittadini annunciarono un sit-in davanti al Municipio per chiedere risposte sul futuro della piscina: l’iter si sarebbe dovuto completare e approvare il regolamento prima di procedere con un nuovo bando per l’affidamento della struttura.

I finanziamenti e la ripartenza dei lavori

Nel novembre 2022 la stessa risultava chiusa da oltre due anni. L’anno dopo la Giunta Grillo approvò un progetto finalizzato alla riapertura dell’impianto, con un fabbisogno economico di circa 700mila euro e fu comunicato un finanziamento di 450mila euro per la sua manutenzione. Nel marzo 2024 arrivarono inoltre ulteriori 242.500 euro dalla Regione per servizi, arredi e altre opere, considerate integrazioni al progetto di riqualificazione che ormai era in stato di abbandono da circa 5 anni. Nel gennaio 2025 sembrava arrivare la svolta: dopo più di 5 anni di chiusura, partirono i lavori per la riattivazione della piscina. Il cronoprogramma prevedeva la conclusione dei lavori entro giugno e l’obiettivo indicato era quello di arrivare alla riapertura entro ottobre. Ma anche questa volta i tempi non sono stati rispettati.

Nuovi ritardi e l’orizzonte del 2027

Nell’ottobre 2025 il Comune fu costretto a diffidare l’impresa aggiudicataria per il mancato rispetto dei tempi. E arriviamo ai nostri giorni. Oggi la piscina comunale non sembra ancora essere arrivata ad un punto definitivo. L’8 settembre scorso è stato infatti formalizzato un nuovo contratto d’appalto. Significa che il percorso non è ancora concluso e che sono necessari ulteriori lavori di adeguamento. Come ci ha comunicato il consigliere comunale Lillo Gesone, presidente della Commissione che si occupa anche di impiantistica sportiva, manca ancora un pezzo che dovrebbe arrivare dalla Germania entro questo mese. Dopo di che ci saranno tutta una serie di iter tecnici ed approvazioni, che per legge devono essere effettuati. Poi ci saranno i passaggi amministrativi. Ma ancora è presto. Molto presto. Secondo fonti comunali, la piscina non vedrà la riapertura quest’anno e l’auspicio dei marsalesi è quello che il 2027 possa essere l’anno, finalmente, in cui potranno tornare nelle acque di quella che allora fu definita una delle “migliori piscine della Sicilia”.