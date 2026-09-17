Meloni a Oslo “Allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia”

OSLO (NORVEGIA)(ITALPRESS) – “Sono contenta di essere qui oggi aOslo e di poter ricambiare la visita che il Primo Ministro hafatto lo scorso anno” e di “continuare il nostro lavoro. Sonoquasi 15 anni che un Primo Ministro italiano non fa una visitaufficiale qui a Oslo, però la nostra non è una sceltaprotocollare: quella che facciamo oggi è la scelta di darecontinuità un lavoro che abbiamo già iniziato da diverso tempo,allargare la nostra cooperazione”. Così la presidente delConsiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa da Oslo con ilprimo ministro norvegese, Jonas Gahr Store. “Italia e Norvegiasono due nazioni che cooperano in maniera molto forte. Per noi laNorvegia è un partner di primo piano” e “stiamo lavorando perestendere la nostra collaborazione ad altri settori nei qualipossiamo mettere a sistema competenze, tecnologie, investimentireciproci, creando nuove opportunità per le nostre imprese e perle nostre economie e questa è la direzione nella quale vogliamolavorare”, conclude.(ITALPRESS).

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