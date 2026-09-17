Cina, portavoce Commercio “Stretti contatti con Usa per riduzione dazi”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti stanno mantenendo una stretta comunicazione su varie questioni, tra cui la riduzione dei dazi. Lo ha dichiarato oggi il ministero cinese del Commercio.
Ulteriori sviluppi saranno resi noti a tempo debito, ha affermato il portavoce.
Il portavoce del ministero He Yadong ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa, rispondendo a una domanda sugli ultimi progressi nelle consultazioni relative a un’intesa quadro per la riduzione reciproca dei dazi, che riguarderebbe, per ciascuna parte, prodotti per un valore di 30 miliardi di dollari statunitensi.
Ulteriori sviluppi saranno resi noti a tempo debito, ha affermato il portavoce.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-